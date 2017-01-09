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11:18 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Электрички ходят по новому расписанию в Волгоградской области

Некоторые пригородные поезда с января текущего года ходят по новому расписанию. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Все вносимые в график изменения согласованы с волгоградцами.

Так, поезд № 6494 Арчеда — Качалино отправляется со станции Арчеда в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 04:50, в Качалино он прибывает в 06:15. Электричка № 6812 Петров Вал — Качалино отправляется в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу от Петров Вала в 04:14, прибывает в Качалино в 06:23. Поезд № 6814 Качалино — Волгоград-1 от Качалино отправляется в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:35, прибывает в Волгоград в 07:52.

С более подробным измененным расписанием можно познакомиться на сайте Приволжской железной дороги.

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