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09:42 (мск), источник: Вести - Воронеж

Первый рабочий день нового года Воронеж встретил серьёзными пробками на дорогах

Сегодня, 9 января, многие автомобилисты вынуждены были провести утро в пробках.

Сервис «Яндекс» оценил ситуацию на дорогах Воронежа в 8 баллов. Самый большой затор — на Московском проспекте. Там скорость потока не превышала 5 км/ч. Всему виной не только последствия снегопада, но и мелкие аварии.

В красном цвете Плехановская, 9 января, улица Ленина, 20-летия Октября, набережная Массалитинова, Брусилова, часть Кольцовской, Димитрова и Ленинского проспекта.

Напомним, сильнейший снегопад, который буквально обрушился на Воронеж 6 января, создал немало проблем и автомобилистам, и пешеходам.

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