Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Умерла известная актриса, которой накануне стало плохо в самолете
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Екатерина Андреева посетила самый опасный город Камбоджи
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Как отмечали Новый год в СССР
Сына президента нашли мертвым в его квартире
Земляне увидят столкновение двух звезд
«Сажать будут массово»: СМИ о новом поручении Владимира Путина
"Сделать реплики ракет сложно": в США об оружии РФ
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
СМИ раскрыли подробности "окончательного выбора" Украины
Киеву предложили компромисс по Донбассу - реакция
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
14Рождество Христово в городах России
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
10:26 (мск), источник: РИА Новости

Полиция задержала 15 человек после ограбления Ким Кардашьян в Париже

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Полиция Франции задержала в понедельник 15 человек в рамках расследования ограбления звезды американских реалити-шоу Ким Кардашьян в Париже, передает радиостанция Europe 1.

Источник: РИА Новости

Сообщается, что операция по задержанию подозреваемых началась в 06.00 (08.00 мск).

Ограбление Кардашьян произошло в ночь со 2 на 3 октября в небольшом частном отеле в 9-м округе Парижа.

У американки были похищены шкатулка с драгоценностями на сумму около пяти миллионов евро и кольцо стоимостью четыре миллиона евро. Также грабители унесли два мобильных телефона.
Читайте также
СМИ рассказали подробности об ограблении Ким Кардашьян

В налете участвовало пять человек в масках, при этом одетых в полицейскую форму. Они связали свою жертву и заперли ее в ванной.

Представитель Кардашьян заявила, что звезда не пострадала, но находится в сильном шоке.

Утром в понедельник Кардашьян дала показания полиции, после чего покинула страну.

Комментарии
1
!!
В налете участвовало пять человек в масках, при этом одетых в полицейскую форму. Они связали свою жертву и заперли ее в ванной. - А дальше ?.....
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему Раису Горбачеву так не любили соотечественники
Глава МЭР назвал основные проблемы российской экономики
Россия планирует сократить поставки нефти в Белоруссию
Глава Пентагона заявил о «нулевом» вкладе России в борьбу с ИГ
Минздрав призвал запретить продажу табака рожденным с 2015 года
Обама подтвердил правильность своей оценки Владимира Путина
В Калифорнии состоялось вручение премий «Золотой глобус»
Экс-премьер Украины предложил создать правительство в изгнании
Спорт
Урожай Роналду: португалец в ожидании очередного приза Сегодня в швейцарском Цюрихе состоится церемония вручения наград ФИФА
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
Опубликован снимок Земли и Луны, сделанный на Марсе Национальное космическое агентство представило снимок Земли и Луны, сделанный с орбиты Марса
Кино
К 70-летию Марины Неёловой: душевные фильмы с актрисой Одна из любимых советских актрис, прекрасная Марина Неёлова отмечает юбилей — в честь этого вспоминаем ее самые запоминающиеся роли, от капризной принцессы до скромной учительницы
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь