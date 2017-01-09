Полиция задержала 15 человек после ограбления Ким Кардашьян в Париже

Ограбление Кардашьян произошло в ночь со 2 на 3 октября в небольшом частном отеле в 9-м округе Парижа.

Сообщается, что операция по задержанию подозреваемых началась в 06.00 (08.00 мск).

У американки были похищены шкатулка с драгоценностями на сумму около пяти миллионов евро и кольцо стоимостью четыре миллиона евро. Также грабители унесли два мобильных телефона.

В налете участвовало пять человек в масках, при этом одетых в полицейскую форму. Они связали свою жертву и заперли ее в ванной.

Представитель Кардашьян заявила, что звезда не пострадала, но находится в сильном шоке.

Утром в понедельник Кардашьян дала показания полиции, после чего покинула страну.