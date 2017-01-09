Челябинец пытался покончить с собой после убийства семьи

Арестован челябинец, зарезавший в канун Нового года своего собутыльника и его сына, — мужчина, задержанный во время распития спиртного, уверяет, что пытался покончить и с собой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел еще 27 декабря 2016 года в квартире одного из домов по улице Мамина, где пожилой мужчина, его сын, а также их приятель и подруга распивали спиртные напитки. В ходе застолья 51-летний гость повздорил с собутыльниками, выхватил нож и причинил 76-летнему хозяину и его 44-летнему сыну смертельные ранения. После содеянного злоумышленник ударил себя в грудь ножом, но вопреки своим ожиданиям не умер. В компании с находившейся там женщиной он продолжить распивать алкоголь.

«Полицию вызвала родственница погибших, которая зашла в квартиру, увидела трупы и пьющих гостей. Злоумышленник был задержан. Утверждает, что нанес себе удар ножом в попытке покончить с собой, однако ранение оказалось несмертельным. Сейчас он арестован и находится в СИЗО», — рассказал руководитель СО по Тракторозаводскому району Челябинска СУ СКР по региону Виктор Штирц.

Челябинцу предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Ранее он привлекался к уголовной ответственности, однако судимости погашены. Последнее время злоупотреблял спиртным и нигде не работал.

Ольга Плеханова.