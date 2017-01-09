Байкеры из Питера приедут в Челябинск на «УРАЛах»

Мотоциклисты из Санкт-Петербурга приедут в Челябинск на «УРАЛах». Сегодня вечером экстремалы планируют заехать в Ирбит (Свердловская область) на завод, где выпускают единственный в России тяжёлый мотоцикл. А возвращаться планируют через южноуральскую столицу, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В пути участники мотоклуба «Урал» — седьмой день: сегодня они приехали в Екатеринбург. Байкеры выкладывают видеоотчеты в соцсети и ведут дневник экспедиции. Как пишут экстремалы, не обошлось без ЧП: в одном из машин замкнул провод, и сгорела изоляция. Пришлось спасать ситуацию изолентой. На Ирбитском заводе байкеры планируют забрать новый «Урал» — в коллекцию мотоклуба.