В Прикамье пришли аномальные морозы

На территории Пермского края установилась аномально холодная погода. По данным синоптиков, 9 января ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, гололед. Ветер неустойчивый 2−7 м/с. Температура воздуха может достигнуть 45 градусов по Цельсию ниже нуля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 и более градусов ниже климатической нормы сохранится и 10 января. Ожидается мороз до — 45о .

Читайте также: В Прикамье жертвами морозов стали 12 человек.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует гражданам быть предельно осторожными во время морозов и соблюдать меры безопасности, в частности, не выходить в морозы на улицу без крайней необходимости; не отпускать на прогулки детей; не допускать перегруза электросети, использования электрообогревателей кустарного производства и перекала печи.

Стоит отметить, что в начале 2017 года в Перми наблюдалось потепление, которое стало причиной закрытия двух ледовых переправ и ледового городка. Однако вслед за положительными температурами воздуха на территорию Прикамья пришли аномальные холода.