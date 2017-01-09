В Прикамье пришли аномальные морозы
Синоптики прогнозируют, что температура воздуха опустится на 45 градусов ниже нуля.
Синоптики прогнозируют, что температура воздуха опустится на 45 градусов ниже нуля.
На территории Пермского края установилась аномально холодная погода. По данным синоптиков, 9 января ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, гололед. Ветер неустойчивый 2−7 м/с. Температура воздуха может достигнуть 45 градусов по Цельсию ниже нуля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 и более градусов ниже климатической нормы сохранится и 10 января. Ожидается мороз до — 45о .
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Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует гражданам быть предельно осторожными во время морозов и соблюдать меры безопасности, в частности, не выходить в морозы на улицу без крайней необходимости; не отпускать на прогулки детей; не допускать перегруза электросети, использования электрообогревателей кустарного производства и перекала печи.
Стоит отметить, что в начале 2017 года в Перми наблюдалось потепление, которое стало причиной закрытия двух ледовых переправ и ледового городка. Однако вслед за положительными температурами воздуха на территорию Прикамья пришли аномальные холода.