В Татарстане ожидают морозы до минус 35 градусов

«Температура в течение суток 9 января ожидается в южных районах 17−23 градусов мороза, в северных районах понизится до 24−29 градусов мороза, ночью при прояснениях до 32 градусов мороза. В Казани ночью 25−27, местами до 29 градусов мороза, максимальная температура днем 23−25 градусов мороза», — говорится в сообщении.

По данным гидрометцентра, 10 января температура в Татарстане ночью понизится до 24−29, в низких местах и при прояснениях до 30−35 градусов мороза, днем в республике ожидается температура около 20, на востоке до 24 градусов мороза. В Казани ночью 27−29, местами до 33 градусов мороза, днем — 16−18 градусов мороза.