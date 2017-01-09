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11:10 (мск), источник: Sputnik.by

Занятия в ряде школ Витебской области отменены

В двух районах области закрыты все школы, еще в нескольких районах дополнительный выходной получили школьники, которые живут в отдаленных деревнях.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 янв — Sputnik. В ряде школ Витебской области отменены занятия в школах, рассказали Sputnik в управлении образования Витебского облисполкома.

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«На сегодняшний день занятия отменены во всех школах Оршанского и Ушачского районах, еще в ряде районов — Витебском, Толочинском, Лепельском, Дубровенском, Сеннеском, занятия отменены в тех школах, где практикуется “дальний подвоз”. Дело в том, что транспорт, который собирает детей, чаще всего дизельный. Побоялись, что он просто не заведется», — рассказали в управлении образования Витебского облисполкома.

Там уточнили, что с завтрашнего дня учебный процесс во всех школах области будет восстановлен.

В других регионах Беларуси занятия в школах начались по расписанию.

«Все приступили к занятиям. На улице — 10, оснований для отмены занятий нет», сказали, в частности, в управлении образования Могилевского облисполкома.

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