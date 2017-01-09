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11:16 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде морозы не помешали работе общественного транспорта

Сложнее всего «Нижегородэлектротрансу», так как контактная сеть изношена и не выдерживает низких температур.

В Нижнем Новгороде сильные морозы не помешали работе общественного транспорта. Сегодня на линию вышли более 400 автобусов и трамваев. Об этом сообщил начальник департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Александр Голофастов 9 января.

По его словам, сложнее всего в морозы «Нижегородэлектротрансу», так как контактная сеть изношена и не выдерживает низких температур. «За 7 и 8 января случилось 19 порывов контактной сети. Но они были устранены достаточно быстро», — сказал Голофастов.

«Нижегородпассажиравтотранс» постарался, чтобы на линию вышло большое количество транспорта. Все автобусы стоят в теплых боксах, поэтому заводятся без особых проблем. «Выход сегодня был неплохой — более 400 единиц транспорта», — добавил он.

Напомним, 9 января в центральных и северных районах Нижегородской области ожидается понижение температуры воздуха до — 30…— 35 градусов, местами до — 40…— 41 градусов.

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