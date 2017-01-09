Автор песни Pen-Pineapple-Apple-Pen выпустил новый хит
Японский комик и исполнитель
Японский комик и исполнитель
Клип на песню был опубликован на официальном
Ролик снят в том же стиле и антураже, что и PPAP. Хронометраж видео составляет около полутора минут.
Клип Косаки PPAP стал вторым по популярности на YouTube по итогам 2016 года, после выпуска Carpool Karaoke с участием певицы Адель.
В конце октября 2016 года PPAP попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая короткая композиция, вошедшая в чарт лучших песен, составленный изданием Billboard. После этого