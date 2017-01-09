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12:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Россию включили в топ-10 туристических направлений 2017 года

Россия попала в список из десяти лучших туристических направлений 2017 года по версии британской газеты Daily Mail. Издание напоминает, что в этом году страна будет отмечать 100-летие Октябрьской революции.

Источник: РИА "Новости"

В связи с этим журналисты предлагают туристам окунуться в богатую российскую историю и посетить Санкт-Петербург, где осенью 1917 года произошло решающее вооруженное восстание революции, а также советуют побывать в Москве, которая стала столицей нового советского государства год спустя.

В рейтинг, места в котором не ранжируются, включили и Чили. В этой южноамериканской стране туристы могут не только наслаждаться видами фьордов и ледников, но и попробовать чилийские вина.

В топ-10 также попала Канада, которая в 2017 году отпразднует 150-летие основания государства. В связи с этим доступ во все национальные парки и исторические достопримечательности страны в течение года будет бесплатным.

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Кроме того, в число лучших мест для путешествий вошли испанский город Жирона, Новый Орлеан (штат Луизиана, США), второй по величине город Дании Орхус, Кейптаун (ЮАР), архипелаг Теркс и Кайкос в Карибском море, Иран и английский населенный пункт Кингстон-апон-Халл.

В декабре 2016 года британская газета The Telegraph включила Россию в число лучших круизных направлений 2017 года.

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