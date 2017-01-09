Острую нехватку автобусов ощутили жители нескольких микрорайонов Хабаровска

Несколько автобусных маршрутов в этом месяце прекратили свою работу, создав хабаровчанам немало проблем. Жители одного из районов города — Авиагородка — начали свою рабочую неделю, пытаясь залезть в переполненный общественный транспорт, сообщает портал «Губерния».

На линии не вышли автобусы, работавшие на пяти маршрутах: 60-м, 72-м, 79-м, 86-м и 87-м. В Авиагородке 60-й автобус был одним из самых популярных, и после его сокращения пассажирам пришлось добираться до центра города с пересадками, штурмуя автобусы других маршрутов и создавая давку.

В городском управлении транспорта напомнили, что маршруты были закрыты из-за низкого пассажиропотока, а также для того, чтобы разгрузить городские магистрали.

«По улице Карла Маркса проходит масса маршрутов. В выходные дни спрашиваю перевозчиков — как насчет пассажиров? Три таксиста стоят, два автобуса и два пассажира. А улицы забиты. Сегодня [есть] на чем уехать, мы прикрыли и второй маршрут троллейбуса, который дублирует автобус 35-й, зато добавили на первый маршрут — по просьбе пассажиров. Делается это для того, чтобы была наполняемость транспортных средств и чтобы не повышать стоимость проезда», — рассказал начальник управления транспорта Хабаровска Сергей Суковатый.

Впрочем, собеседник добавил, что уже в ближайшее время в городе планируется запустить четыре новых маршрута. Один из них — 70-й, который будет ходить от Волочаевского городка до автовокзала. Маршрут № 4 соединит северную часть Хабаровска и центр города. Также взамен 79-го планируется запустить дополнительный коммерческий 46-й. Все они должны выйти на линии в начале февраля.