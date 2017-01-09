Баян Есентаева опубликовала пикантное фото в купальнике

Снимок был опубликован в Instagram 8 января. На нем Баян Есентаева в купальнике стоит спиной к фотографу на берегу моря. Судя по отметке геолокации, фотография сделана на одном из курортов Вьетнама. Стоит отметить, что 9 января знаменитость празднует свой день рождения — ей исполнилось 43 года. Реакция поклонников на достаточно откровенный снимок остается неизвестной — Баян Есентаева закрыла возможность комментирования постов.

До этого звезда разместила несколько фотографий в вечернем платье, сделанных во время празднования Нового года в Париже. Ранее старшая дочь Баян Есентаевой Айсауле Бакытбек оказалась в эпицентре «уят-скандала» — пользователи соцсетей посчитали ее мини-платье слишком откровенным. Фотографии девушки собрали под собой сотни комментариев. И если часть интересующихся жизнью Айсауле выразила восхищение ее красотой, другая часть комментаторов подвергла девушку жестокой критике за «обнаженку» и непристойное поведение.