Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Путин впервые за 14 лет отклонил один из законов, одобренных ГД
Папы наше всё: типы отцов
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Мария Шукшина впервые за долгое время показала младших сыновей
50-летняя Джанет Джексон родила сына
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Что делать, если в квартире холодно?
СМИ рассказали о "страшном оскорблении" для Обамы от Москвы
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
«Фотография убийцы»: СМИ Турции считают Обаму террористом
Киев выбрал между Европой и РФ: СМИ о последствиях
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
1135-летие герцогини Кембриджской
14События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
12:43 (мск), источник: 365info.kz

Баян Есентаева опубликовала пикантное фото в купальнике

Продюсер Баян Есентаева (она же Максаткызы) похвасталась своей отличной физической формой.

Источник: 365info.kz

Снимок был опубликован в Instagram 8 января. На нем Баян Есентаева в купальнике стоит спиной к фотографу на берегу моря. Судя по отметке геолокации, фотография сделана на одном из курортов Вьетнама. Стоит отметить, что 9 января знаменитость празднует свой день рождения — ей исполнилось 43 года.

Реакция поклонников на достаточно откровенный снимок остается неизвестной — Баян Есентаева закрыла возможность комментирования постов.

До этого звезда разместила несколько фотографий в вечернем платье, сделанных во время празднования Нового года в Париже. Ранее старшая дочь Баян Есентаевой Айсауле Бакытбек оказалась в эпицентре «уят-скандала» — пользователи соцсетей посчитали ее мини-платье слишком откровенным. Фотографии девушки собрали под собой сотни комментариев. И если часть интересующихся жизнью Айсауле выразила восхищение ее красотой, другая часть комментаторов подвергла девушку жестокой критике за «обнаженку» и непристойное поведение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кадры из жизни Нартая Дутбаева
Россия планирует сократить поставки нефти в Белоруссию
ПФР назвал срок доставки единовременной выплаты в 5 тысяч рублей
Асад заявил о готовности к переговорам с оппозицией в Астане
Минздрав призвал запретить продажу табака рожденным с 2015 года
Серверы ЕК более 100 раз подверглись кибератакам в 2016 году
Мюзикл «Ла-Ла Лэнд» получил семь премий «Золотой глобус»
10 лет первому iPhone: эксперты называли его провалом, но&hellip
Спорт
Урожай Роналду: португалец в ожидании очередного приза Сегодня в швейцарском Цюрихе состоится церемония вручения наград ФИФА
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
CES 2017: 10 самых необычных изобретений На выставке показывают самые технологичные новинки. Но некоторые из них привлекают особое внимание — слишком необычно смотрятся эти гаджеты на фоне других устройств
Кино
К 70-летию Марины Неёловой: душевные фильмы с актрисой Одна из любимых советских актрис, прекрасная Марина Неёлова отмечает юбилей — в честь этого вспоминаем ее самые запоминающиеся роли, от капризной принцессы до скромной учительницы
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Ледяные «дома-бублики» построят на Марсе
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Полина Гагарина подогрела слухи о своей беременности Певица поразила нарядом на фестивале Григория Лепса «Рождество на Роза Хутор».
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь