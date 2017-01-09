Январские каникулы в Иркутской области прошли без серьезных инцидентов в сфере ЖКХ

Январские каникулы в Иркутской области прошли без серьезных инцидентов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом 9 января 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заместителя председателя правительства Иркутской области Руслана Болотова.

Зампред подчеркнул, что начало отопительного периода в области осложнялось ситуацией в Вихоревке, где с 22 ноября ввели режим «Чрезвычайная ситуация». Был проведен комплекс аварийно-восстановительных работ в угольной котельной и электрокотельной. Из аварийно-технического запаса Иркутской области выделили шесть тыс. тонн угля — это запас топлива на 25 суток.

В праздничные дни в Вихоревке не было создано критических ситуаций. Запас угля на теплоисточнике сейчас составляет 2450 тонн (на восемь суток), шесть вагонов с топливом находятся под разгрузкой, 12 вагонов на ст. Вихоревка.

Для организации устойчивой и безаварийной работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в январские каникулы в области сформировали 664 аварийные бригады в сфере электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. В муниципальных образованиях Иркутской области провели учебные тренировки по ликвидации аварийных ситуаций с угрозой нарушения электроснабжения и теплоснабжения в условиях низких температур.

Накануне 31 декабря областная комиссия рассмотрела наличие запасов топлива в Байкальске, Новой Игирме, Эдучанке, Молодежном. Для котельной в Алексеевске Киренского района из аварийно-технического запаса выделили 200 тонн мазута. В селе Ербогачен отгружено по контракту с Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта 324 тонны дизельного топлива. Кроме этого, 118 тонн дизельного топлива отгружено в Катангский район по прямому контракту с ГУЭП «Облкомунэнерго-сбыт».

Руслан Болотов отметил, что основной задачей правительства области является обеспечение стабильной жизнедеятельности населения и предупреждение чрезвычайных ситуаций. «С этой задачей во время январских каникул и рождественских праздников мы справились», — подчеркнул заместитель председателя правительства Иркутской области.