Январские каникулы в Иркутской области прошли без серьезных инцидентов в сфере ЖКХ
Были сформированы 664 аварийные бригады в сфере электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.
Были сформированы 664 аварийные бригады в сфере электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.
Январские каникулы в Иркутской области прошли без серьезных инцидентов в сфере
Зампред подчеркнул, что начало отопительного периода в области осложнялось ситуацией в Вихоревке, где с 22 ноября ввели режим «Чрезвычайная ситуация». Был проведен комплекс
В праздничные дни в Вихоревке не было создано критических ситуаций. Запас угля на теплоисточнике сейчас составляет 2450 тонн (на восемь суток), шесть вагонов с топливом находятся под разгрузкой, 12 вагонов на ст. Вихоревка.
Для организации устойчивой и безаварийной работы объектов
Накануне 31 декабря областная комиссия рассмотрела наличие запасов топлива в Байкальске, Новой Игирме, Эдучанке, Молодежном. Для котельной в Алексеевске Киренского района из
Руслан Болотов отметил, что основной задачей правительства области является обеспечение стабильной жизнедеятельности населения и предупреждение чрезвычайных ситуаций. «С этой задачей во время январских каникул и рождественских праздников мы справились», — подчеркнул заместитель председателя правительства Иркутской области.