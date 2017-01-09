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12:46 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске скончался легендарный ректор НГУ

В Новосибирске на 94 году жизни ушел из жизни экс-ректор НГУ Спартак Тимофеевич Беляев, сообщает пресс-служба университета.

Спартак Беляев работал ректором НГУ с 1965 по 1978 годы. «Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. Светлая память о Спартаке Тимофеевиче Беляеве навсегда сохранится в наших сердцах», — добавили сотрудники университета.

Спартак Тимофеевич Беляев ― академик АН СССР, доктор физико-математических наук (1962), профессор (1965). Физик. Специалист в области физики плазмы, релятивистской кинетики, квантовой теории систем многих частиц, теории атомного ядра, физики ускорителей, теории сверхтекучести.

Родился 27 октября 1923 г. в Москве. Участник Великой Отечественной войны. Окончил физико-технический факультет Московского государственного университета (1952). Работал старшим лаборантом, младшим научным сотрудником Института атомной энергии (1951−1962), стажер Института теоретической физики в Копенгагене у Н. Бора (1957−1958). Преподавал в Московском инженерно-физическом институте (1953−1962).

В Сибирском отделении с 1962 г.: зав. лабораторией Института ядерной физики СО АН СССР, руководил теоретическим отделом. С 1962 г. преподавал в Новосибирском государственном университете (НГУ), с 1970 г. — зав. кафедрой теоретической физики, ректор НГУ (1965−1978).

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