В Новосибирске скончался легендарный ректор НГУ
В Новосибирске на 94 году жизни ушел из жизни
В Новосибирске на 94 году жизни ушел из жизни
Спартак Беляев работал ректором НГУ с 1965 по 1978 годы. «Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. Светлая память о Спартаке Тимофеевиче Беляеве навсегда сохранится в наших сердцах», — добавили сотрудники университета.
Спартак Тимофеевич Беляев ― академик АН СССР, доктор
Родился 27 октября 1923 г. в Москве. Участник Великой Отечественной войны. Окончил
В Сибирском отделении с 1962 г.: зав. лабораторией Института ядерной физики СО АН СССР, руководил теоретическим отделом. С 1962 г. преподавал в Новосибирском государственном университете (НГУ), с 1970 г. — зав. кафедрой теоретической физики, ректор НГУ (1965−1978).