Доноры Челябинской области в новогодние каникулы сдали более 140 литров крови
Более 300 жителей Златоуста, Копейска, Магнитогорска, Сатки и Челябинска в период новогодних каникул пополнили банк крови Челябинской области на 141 литр.
Более 300 жителей Златоуста, Копейска, Магнитогорска, Сатки и Челябинска в период новогодних каникул пополнили банк крови Челябинской области на 141 литр.
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Станция переливания крови поблагодарила всех доноров, которые, несмотря на праздничные дни, пришли сдать кровь. «Сейчас мы продолжаем работать над пополнением банка крови всеми группами, а особенно резус-отрицательной», — отметила главный трансфузиолог регионального минздрава, главврач ЧОСПК Галина Рудакова.
Доноров ждут на станциях переливания крови в Челябинске, Златоусте, Миассе, Магнитогорске, Сатке и Южноуральске. Кроме того, в январе пройдут выездные акции в Еманжелинске, Копейске, Троицке, Аргаяшском районе, а также на предприятиях Южного Урала.
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