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12:43 (мск), источник: Uralpress.ru

Доноры Челябинской области в новогодние каникулы сдали более 140 литров крови

Более 300 жителей Златоуста, Копейска, Магнитогорска, Сатки и Челябинска в период новогодних каникул пополнили банк крови Челябинской области на 141 литр.

Как сообщили в пресс-службе областной станции переливания крови, в январские праздники медицинские учреждения региона традиционно увеличивают заказ крови. В начале 2017 года потребовалась кровь всех групп и тромбоциты донорской крови для пациентов, проходящих лечение в больницах Челябинской области.

Станция переливания крови поблагодарила всех доноров, которые, несмотря на праздничные дни, пришли сдать кровь. «Сейчас мы продолжаем работать над пополнением банка крови всеми группами, а особенно резус-отрицательной», — отметила главный трансфузиолог регионального минздрава, главврач ЧОСПК Галина Рудакова.

Доноров ждут на станциях переливания крови в Челябинске, Златоусте, Миассе, Магнитогорске, Сатке и Южноуральске. Кроме того, в январе пройдут выездные акции в Еманжелинске, Копейске, Троицке, Аргаяшском районе, а также на предприятиях Южного Урала.

Телефон для справок 8 (351) 232−78−89.

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