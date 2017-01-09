Доноры Челябинской области в новогодние каникулы сдали более 140 литров крови

Как сообщили в пресс-службе областной станции переливания крови, в январские праздники медицинские учреждения региона традиционно увеличивают заказ крови. В начале 2017 года потребовалась кровь всех групп и тромбоциты донорской крови для пациентов, проходящих лечение в больницах Челябинской области.

Станция переливания крови поблагодарила всех доноров, которые, несмотря на праздничные дни, пришли сдать кровь. «Сейчас мы продолжаем работать над пополнением банка крови всеми группами, а особенно резус-отрицательной», — отметила главный трансфузиолог регионального минздрава, главврач ЧОСПК Галина Рудакова.

Доноров ждут на станциях переливания крови в Челябинске, Златоусте, Миассе, Магнитогорске, Сатке и Южноуральске. Кроме того, в январе пройдут выездные акции в Еманжелинске, Копейске, Троицке, Аргаяшском районе, а также на предприятиях Южного Урала.