Пермский край занял в экологическом рейтинге 18 место

«В первую очередь, это произошло благодаря тому, что серьёзных негативных экологических событий в регионе за год не наблюдалось, а из позитива обязательно стоит отметить строительство за 700 млн руб. высокотехнологичных очистных сооружений в Березниках, которые значительно снизили антропогенную нагрузку на реку Кама. Завод “Азот” накануне Года экологии осенью запустил их, хотя официальное торжественное открытие запланировано на 2017 год», — говорит эксперт.

В ходе подготовки рейтинга специалисты использовали не только официальную статистику, доклады надзорных органов, сообщения в СМИ и сводки МЧС, а также проводили полевые экспедиционные работы с отбором проб воды и воздуха, почвы и донных отложений.

По информации Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, за последние 10 лет в регионе существенно снизились основные показатели воздействия на окружающую среду — снизилась масса сброса загрязняющих веществ в водные объекты, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников загрязнения.

Источник — администрация губернатора Пермского края.