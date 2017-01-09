Динар Гильмутдинов призывает уфимцев соблюдать ПДД в своем Instagram

Источник: Proufu.ru

Начальник ГИБДД призывает каждого водителя обратить внимание, прежде всего на соблюдения правил дорожного движения и поведения на дороге. За 8 дней нового года произошло 79 автоаварий, в которых погибли 20 человек и травмированы 133 человека. В первый же день 2017 года водителями в нетрезвом состоянии совершено два ДТП, также за этот период водители допустили 54 столкновения. По статистике, лобовым ударам предшествует банальное превышение скорости, сообщает Гильмутдинов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPCUzcxl91s/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Продолжу... За новогодние каникулы инспекторами ДПС выявлено почти 20 тысяч нарушений ПДД. Конкретно по нарушениям расклад следующий: 100 человек вели транспорт, не имея права управления. Выявлены: 297 фактов выездов на полосу встречного движения; 225 случаев непредоставления преимущества спецтранспорту; 849 фактов проезда на запрещающий сигнал светофора; 2199 нарушений правил применения ремней безопасности; 4189 фактов управления транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований госномеров; 2140 случаев управления технически неисправным автомобилем, когда эксплуатация транспортного средства запрещена вообще (!); 877 нарушений требований, предписанных дорожными знаками; 4175 нарушений правил остановки и стоянки. Инспекторы ДПС выявили 776 случаев нарушений правил перевозки детей, почти 700 нарушений ПДД со стороны пешеходов. И САМОЕ, ЧТО КАТЕГОРИЧЕСКИ ( наряду с другими нарушениями ПДД❗️) НЕ ДОЛЖНО ПРИНИМАТЬСЯ ОБЩЕСТВОМ: 686 - таково число задержанных пьяных водителей. К этим данным надо прибавить порядка 5 000 нарушений скоростного режима, выявленных камерами фотовидеофиксации. Ответьте! Как можно было превышать разрешённую скорость в условиях, когда, как пишет один из уфимцев, "Уфа - один большой ком"?! ❗️❗️❗️ Хочу обратить внимание участников дорожного движения, что проявление культуры поведения водителей и пешеходов нужно не инспектору ДПС ГИБДД. Вы начните соблюдать ПДД для себя! Добровольно, а не из под палочки! Повысьте свою самооценку! Разбудите в себе инстинкт самосохранения! Тогда и люди вокруг будут живы и счастливы! #госавтоинспекция #гибдд #динаргильмутдинов #дпс #республикабашкортостан #bashkortostan #профилактикадтп #пропагандабдд #правиладорожногодвижения #профилактика #безопасность #водители #пдд #пешеход #дорога #пешеходы #гибддрбпропаганда #самооценка #инстинктсамосохранения #жизнь #счастье #скоростнойрежим #перевозкадетей</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Світлину опубліковано користувачем Гильмутдинов Динар Загитович (@dgilmutdinov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-09T08:07:26+00:00">Січ 9, 2017 о 12:07 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>