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12:39 (мск), источник: PROUFU.ru

Динар Гильмутдинов призывает уфимцев соблюдать ПДД в своем Instagram

Глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов категорически не согласился с гражданами, которые проявляют своё возмущение в адрес деятельности ГИБДД. Об этом Гильмутдинов написал в своем Instagram.

Источник: Proufu.ru

Начальник ГИБДД призывает каждого водителя обратить внимание, прежде всего на соблюдения правил дорожного движения и поведения на дороге. За 8 дней нового года произошло 79 автоаварий, в которых погибли 20 человек и травмированы 133 человека.

В первый же день 2017 года водителями в нетрезвом состоянии совершено два ДТП, также за этот период водители допустили 54 столкновения. По статистике, лобовым ударам предшествует банальное превышение скорости, сообщает Гильмутдинов.

«Вам не нравится, что сотрудники ГИБДД проверяют автомобилистов на каждом шагу, предупреждая действия нарушителей, и в тоже время вы недовольны работой службы, — пишет Гильмутдинов, — Как можно было превышать разрешённую скорость в условиях, когда, как пишет один из уфимцев, “Уфа — один большой ком”?! Хочу обратить внимание участников дорожного движения, что проявление культуры поведения водителей и пешеходов нужно не инспектору ДПС ГИБДД. Вы начните соблюдать ПДД для себя!».

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