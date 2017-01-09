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13:24 (мск), источник: РИА Новости

Трамп ответил на критику в свой адрес на церемонии «Золотого глобуса»

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Церемония вручения кинопремии «Золотой глобус» не обошлась без колкостей в адрес избранного президента США Дональда Трампа.

Источник: РИА Новости

«Это “Золотой глобус” — одно из немногих в Америке мест, где еще уважают мнение народа», — сказал во вступительном монологе ведущий церемонии Джимми Фэллон.

Шоумен также сравнил Трампа с отрицательным персонажем «Игры престолов» королем Джоффри Баратеоном.

Кроме того, актриса Мэрил Стрип, получившая в воскресенье специальную награду за выдающиеся заслуги в кинематографе, во время своей речи вспомнила случай, когда Трамп спародировал журналиста с инвалидностью. Это выступление, как отметила Стрип, «разбило ей сердце».

В телефонном интервью для The New York Times Трамп заявил, что критиковавшая его актриса всегда была «поклонницей Хиллари», и подчеркнул, что его не удивила критика из лагеря «либеральных киношников».

«Люди неустанно твердят, что я хотел высмеять инвалидность этого репортера, как будто Мэрил Стрип и все остальные могут залезть мне в голову и прочесть мои мысли», — сказал избранный американский президент.

По словам Трампа, он лишь усомнился в заявлениях журналиста, который постоянно менял свою позицию в отношении терактов 11 сентября 2001 года, и даже не думал высмеивать репортера.

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