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14:02 (мск), источник: Интерфакс

Без тепла в подмосковном Красногорске остались 15 жилых домов

Москва. 9 января. INTERFAX.RU — Жители более десяти многоквартирных домов в Красногорске, где на котельной утром 8 января произошла авария, пока остаются без теплоснабжения, сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Московской области. Восстановить отопление планируют в течение двух часов.

Источник: ЖКХ МО

«У нас осталось на текущий момент 15 домов без тепла. На утро было 26 (…) И в течение следующих двух часов, я думаю, что мы все эти дома запустим», — приводит пресс-служба слова министра ЖКХ Подмосковья Евгения Хромушина.

Министр пояснил, что причиной аварии был скачок газа на котельной, в результате которого сработала автоматика и котельная выключилась. После этого произошел гидроудар, связанный с резкой остановкой котельной, но протечку, появившуюся после перезапуска котельной, оперативно ликвидировали.

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«В принципе, ничего внештатного не было. Но при этом управляющая компания ООО “ДЭЗ” несанкционированно, не имея на то ни полномочий, ни команд оперативного штаба спустила теплоноситель в домах. Это является даже не правонарушением, это является преступлением. Поэтому сегодня в штаб пригласили прокуратуру для того, чтобы они приняли участие в этой работе и сделали свои процессуальные выводы», — заявил Хромушин.

Министр отметил, что котельная в настоящее время работает в штатном режиме, функционируют три котла. «И если бы не сливали теплоноситель, то таких проблем бы не было. Включили бы спокойно все дома. А сейчас мы вынуждены по одному, по каждому дому отдельно их запускать», — сказал Хромушин. Он добавил, что все социальные объекты в настоящий момент подключены к теплоснабжению.

«Причем, больницу включили еще ночью. Но с учетом того, что там нет тяжелых больных, было принято решение, так как не знали, как долго будут устранять ситуацию, их перевести в другие места», — добавил министр.

В понедельник на сайте ГУ МЧС по Московской области сообщалось, что система теплоснабжения и горячего водоснабжения в Красногорске, где из-за аварии на котельной остыли батареи в 84 многоквартирных домах, восстановлена.

«В 1:20 теплоснабжение и горячее водоснабжение восстановлено по штатной схеме. По состоянию на 6:00 9 января 2017 в работу запущен третий котел», — говорится в сообщении.

Режим ЧС

В воскресенье глава Красногорского района Михаил Сапунов сообщил в своем аккаунте в инстаграмме о введении режима ЧС из-за аварии на котельной Красногорского завода имени Зверева. Позже в пресс-службе правительства Московской области со ссылкой на информацию регионального министерства ЖКХ опровергли введение режима ЧС в муниципалитете.

Ранее сообщалось, что из-за повторного сбоя работы котельной в Красногорске в воскресенье в 10 утра 84 многоквартирных дома, в которых проживают около 12 тыс. человек, остались без тепла.

Первый сбой в работе котельной произошел в субботу вечером, функционировать перестали два котла из трех, вследствие чего около 12 тыс. жителей Красногорска получали недостаточный объем теплоснабжения.

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