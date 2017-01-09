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14:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Конюхов отправится в стратосферу на воздушном шаре

Федор Конюхов планирует в середине января долететь до стратосферы на воздушном шаре и установить новый мировой рекорд. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» в понедельник, 9 января, рассказали организаторы экспедиции.

Источник: РИА "Новости"

В настоящее время рекорд по времени полета на воздушном шаре принадлежит японцам Мичио Канда и Хиразуки Такезава. В 1997 году они продержались в воздухе 50 часов 38 минут, стартовав в Канаде и приземлившись в США.

Чтобы превзойти это достижение, Конюхову необходимо пролететь на воздушном шаре не менее 52 часов.
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В четверг, 12 января, в Государственном историческом музее на Красной площади состоится пресс-конференция, посвященная проекту. В ней, помимо Конюхова, примет участие российская певица Виктория Цыганова. Артистка в период подготовки полета поднималась на воздушном шаре вместе с путешественником.

В декабре 2016 года стало известно, что Конюхов планирует побить мировой рекорд по высоте подъема на тепловом аэростате. Для этой цели он намерен достичь отметки в 25 тысяч метров. Путешественник будет стартовать в Якутии в августе-сентябре.

Летом того же года путешественник совершил кругосветный перелет на воздушном шаре, стартовав из города на западе Австралии.

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Фёдор Конюхов готовится к полёту в стратосферу на воздушном шаре
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