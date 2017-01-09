Утром в центре Могилева гуляла дикая лиса

Как сообщают очевидцы, лесная гостья прогуливалась неподалеку от Быховского рынка на улице Челюскинцев.

— Официально нам об этом нам никто не сообщал, — отметил начальник отделения особо опасных инфекций Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Олег Омельянович. — Почему дикий зверь прибежал в мегаполис, трудно сказать. Не исключено, что сильный мороз заставил таким образом искать еду.

Иногда такие случаи бывают связаны с бешенством лесных животных. Однако в минувшем году в области их количество пошло на спад: всего в 2016-м зафиксировано 54 таких факта, тогда как годом ранее — 138. Этому, считает Омельянович, во многом поспособствовали принятые контрмеры, в том числе и по вакцинации лесных зверей против смертельно опасной болезни. Что касается появления на городских улицах четвероногой туристки, то об этом, подчеркнул специалист, сигнализировать надо было в службу МЧС. Однако, как пояснила главный специалист центра пропаганды и взаимодействия с общественностью Могилевского областного управления МЧС Инесса Елфимова, такого известия к ним не поступало.