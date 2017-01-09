В Нижнем началась подготовка купелей к крещенским купаниям

Нижний Новгород, 9 января — АиФ-НН. Подготовка купелей к крещенским купаниям началась в Нижнем Новгороде, сообщает городская администрация.

К крещенской ночи в столице Приволжья будут подготовлено семь площадок. Они будут располагаться на Гребном канале в Нижегородском районе, на втором озере Щелоковского хутора в Приокском районе, Мещерском и Сортировочном озерах Канавинского района, Силикатном озере в Ленинском районе, на озере Центрального парка культуры и отдыха Автозаводского района и на озере у стадиона «Труд» в Сормовском районе.

Специальная комиссия заблаговременно проверит готовность купален, накануне водолазы почистят дно водоемов, в местах массового скопления людей на льду будут дежурить полиция, спасатели и скорая помощь.