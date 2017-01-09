Нижний Новгород, 9 января — АиФ-НН. 60 000 человек посетили Горьковскую елку в Нижнем Новгороде с момента ее открытия 24 декабря, сообщает городская администрация.

Новогоднюю ночь на главной городской праздничной площадке встретили 20 тысяч человек. Горьковская елка работала с 24 декабря ежедневно с 12.00 до 18.00. Там располагалась новогодняя ярмарка, зона фудкорта, творческие мастерские, резиденция Деда Мороза, детский комплекс и сцена для выступления артистов. За две недели состоялось около 70 мастер-классов для детей и взрослых, было открыто 16 фотозон. Гостями площадки в новогоднюю ночь стали 20 тысяч человек. Всего же в городских гуляниях с 31 декабря на 1 января приняли участие более 32 тысяч нижегородцев.