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14:17 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

60 000 человек посетили Горьковскую елку в Нижнем Новгороде

Главная новогодняя площадка города принимала гостей с 24 декабря.

Нижний Новгород, 9 января — АиФ-НН. 60 000 человек посетили Горьковскую елку в Нижнем Новгороде с момента ее открытия 24 декабря, сообщает городская администрация.

Новогоднюю ночь на главной городской праздничной площадке встретили 20 тысяч человек. Горьковская елка работала с 24 декабря ежедневно с 12.00 до 18.00. Там располагалась новогодняя ярмарка, зона фудкорта, творческие мастерские, резиденция Деда Мороза, детский комплекс и сцена для выступления артистов. За две недели состоялось около 70 мастер-классов для детей и взрослых, было открыто 16 фотозон. Гостями площадки в новогоднюю ночь стали 20 тысяч человек. Всего же в городских гуляниях с 31 декабря на 1 января приняли участие более 32 тысяч нижегородцев.

Кроме того, с 29 декабря по 6 января на Рождественской стороне прошел традиционный новогодний фестиваль «Зимовка на Рождественской». Там также работали фотозоны, ярмарка и проводились мастер-классы. Для гостей залили бесплатный каток, который за новогодние дни посетили 700 человек. Сотрудники администрации города отмечают, что при благоприятных погодных условиях каток продолжит свою работу до конца февраля.

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