60 000 человек посетили Горьковскую елку в Нижнем Новгороде
Главная новогодняя площадка города принимала гостей с 24 декабря.
Главная новогодняя площадка города принимала гостей с 24 декабря.
Нижний Новгород, 9 января —
Новогоднюю ночь на главной городской праздничной площадке встретили 20 тысяч человек. Горьковская елка работала с 24 декабря ежедневно с 12.00 до 18.00. Там располагалась новогодняя ярмарка, зона фудкорта, творческие мастерские, резиденция Деда Мороза, детский комплекс и сцена для выступления артистов. За две недели состоялось около 70
Кроме того, с 29 декабря по 6 января на Рождественской стороне прошел традиционный новогодний фестиваль «Зимовка на Рождественской». Там также работали фотозоны, ярмарка и проводились