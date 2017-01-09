Названы самые опасные улицы Кишинева

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Кишиневская полиция назвала самые опасные районы столицы, где зарегистрировано наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий.

Так, больше всего ДТП в 2016 году зарегистрировано в районе Рышкановка — 278. Жертвами аварий в этом столичном секторе стали 13 человек и еще 336 получили травмы. Следом идет Ботаника, где произошло 239 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 14 граждан и свыше 280 получили травмы. В столичном секторе Центр выявлено 231 ДТП. Их жертвами стали 8 человек и еще свыше 270 пострадали. На Буюканах зарегистрировано 227 аварий с 11 летальными исходами, а на Чеканах — 172 ДТП, в которых погибли 11 человек.

Самыми опасными, в порядке убывания, признаны следующие улицы столицы. На первом месте в списке расположился бульвар Дачия, где за прошлый год зарегистрировано 54 ДТП, в результате которых погибли 4 человека и 66 пострадали. Следом расположилась Мунчештская. Там произошло 45 аварий, в которых погибли 6 граждан и 50 пострадали. Тройку самых опасных участков дорог столицы замыкает улица Иона Крянгэ — 32 аварии с одним летальным исходом и 38 пострадавшими. В топ-5 вошли улицы Измаильская и Заводская, где в сумме произошло свыше 60 ДТП, в которых погибли 3 человека и более 70 человек получили травмы.

За прошлый год зарегистрировано 452 ДТП с участием пешеходов. В результате погибли 36 человек и свыше 400 получили травмы.

Согласно статистке, большинство такого рода аварий происходит в нерегламентированных для перехода дороги местах.

С участием такси в Кишиневе выявлено 56 ДТП с тремя летальными исходами, с маршрутками — 48 аварий с двумя погибшими, а с троллейбусами и автобусами — 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 45 человек.

Всего в 2016 году на территории муниципия было зарегистрировано 1147 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 57 человек и 1399 пострадали.

Среди основных причин аварий — превышение скорости, управление автомобилем в нетрезвом виде, несоблюдение дистанции.