Минздрав предлагает увеличить рабочий день курильщиков на время перекуров

«Возможность работодателя увеличивать продолжительность рабочего времени работника пропорционально времени, потраченному им на курение табака в течение рабочего дня», — говорится в документе.

По мнению ведомства, повышение цен на сигареты и другие табачные изделия ведет к сокращению числа курильщиков. Согласно концепции, предлагается непрерывное повышение ставок на табачные изделия до уровня налогообложения среди стран Европейского региона ВОЗ, в том числе Минздрав предлагает с 2017 года ввести налог на розничную продажу обычных и электронных сигарет в размере 10% от цены товаров с направлением полученных средств в бюджеты регионов.

В мае 2016 года министр здравоохранения России Вероника Скворцова, рассказывая об основных положениях новой антитабачной концепции Минздрава, назвала главной задачей обеспечение условий, «при которых доступ табачных продуктов для нового поколения, то есть наших граждан, родившихся после 2015 года, на протяжении всей жизни будет невозможен».