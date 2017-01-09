Собаки-клоны из Кореи провалили испытания в якутской полиции
Москва. 9 января. INTERFAX.RU — Кинологи МВД Якутии отметили негодность для службы двух собак, клонированных в корейских лабораториях Sooam.
Москва. 9 января. INTERFAX.RU — Кинологи МВД Якутии отметили негодность для службы двух собак, клонированных в корейских лабораториях Sooam.
«Собаки-клоны не прошли контрольный тест нашей кинологической службы. Одна не выполнила ни одного задания, другая прошла половину. Они оказались не приспособлены к экстремальным морозам», — сообщила агентству «Интерфакс — Дальний Восток» начальник пресс-службы регионального МВД Мария Миронова.
В настоящее время
Как сообщалось, корейский институт Sooam Biotech Research Foundation подарил трех служебных клонированных собак Якутскому региональному отделению РВИО, которое в свою очередь предложило двух из них кинологам МВД Якутии.
Собаки породы «бельгийский малинуа» были клонированы из клеток лучшей корейской
Корейский фонд биотехнологий Sooam — единственное в мире научное учреждение, где занимаются клонированием собак и других животных. Многие