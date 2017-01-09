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14:42 (мск), источник: Интерфакс

Собаки-клоны из Кореи провалили испытания в якутской полиции

Москва. 9 января. INTERFAX.RU — Кинологи МВД Якутии отметили негодность для службы двух собак, клонированных в корейских лабораториях Sooam.

«Собаки-клоны не прошли контрольный тест нашей кинологической службы. Одна не выполнила ни одного задания, другая прошла половину. Они оказались не приспособлены к экстремальным морозам», — сообщила агентству «Интерфакс — Дальний Восток» начальник пресс-службы регионального МВД Мария Миронова.

В настоящее время собаки-клоны содержатся в питомнике Якутского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО).

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Как сообщалось, корейский институт Sooam Biotech Research Foundation подарил трех служебных клонированных собак Якутскому региональному отделению РВИО, которое в свою очередь предложило двух из них кинологам МВД Якутии.

Собаки породы «бельгийский малинуа» были клонированы из клеток лучшей корейской собаки-ищейки, унаследовав, как доказано учеными, ее уникальные способности. Клонированные собаки более жилистые и сильные по сравнению с обычными, но им нужно время на переобучение и акклиматизацию.

Корейский фонд биотехнологий Sooam — единственное в мире научное учреждение, где занимаются клонированием собак и других животных. Многие собаки-клоны успешно служат в Корее, США, Китае и других странах при поиске взрывчатки и наркотиков, в аэропортах и местах массового скопления людей.

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