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15:44 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

10 января в Казани ожидается туман с ухудшением видимости до 500−1000 м

(Город Казань KZN.RU, 9 января). Ночью и утром 10 января на территории Республики Татарстан и в Казани ожидается туман с ухудшением видимости до 500−1000 м.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В ночь на 10 января в Казани прогнозируется облачная с прояснениями, морозная погода — минимальная температура воздуха составит 25−27 градусов ниже нуля, при прояснениях до минус 30.

Днем в столице Татарстана местами ожидается небольшой снег, сохранится облачная погода, ветер будет западный, умеренный. Максимальная температура воздуха составит 13−15 градусов мороза. На дорогах гололедица.

На территории всего Татарстана ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью понизится до 25−30, при прояснениях до 35 градусов мороза, в южных районах до 19−24 градусов ниже нуля.

Днем ожидается температура в районе 12−17, при прояснениях до 22 градусов мороза, на дорогах гололедица, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

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10 января в Казани ожидается потепление и туман с ухудшением видимости до 500-1000 м
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