10 января в Казани ожидается туман с ухудшением видимости до 500−1000 м

В ночь на 10 января в Казани прогнозируется облачная с прояснениями, морозная погода — минимальная температура воздуха составит 25−27 градусов ниже нуля, при прояснениях до минус 30.

Днем в столице Татарстана местами ожидается небольшой снег, сохранится облачная погода, ветер будет западный, умеренный. Максимальная температура воздуха составит 13−15 градусов мороза. На дорогах гололедица.

На территории всего Татарстана ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью понизится до 25−30, при прояснениях до 35 градусов мороза, в южных районах до 19−24 градусов ниже нуля.

Днем ожидается температура в районе 12−17, при прояснениях до 22 градусов мороза, на дорогах гололедица, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.