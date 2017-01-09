10 января в Казани ожидается туман с ухудшением видимости до 500−1000 м
(Город Казань KZN.RU, 9 января). Ночью и утром 10 января на территории Республики Татарстан и в Казани ожидается туман с ухудшением видимости до 500−1000 м.
(Город Казань KZN.RU, 9 января). Ночью и утром 10 января на территории Республики Татарстан и в Казани ожидается туман с ухудшением видимости до 500−1000 м.
В ночь на 10 января в Казани прогнозируется облачная с прояснениями, морозная погода — минимальная температура воздуха составит 25−27 градусов ниже нуля, при прояснениях до минус 30.
Днем в столице Татарстана местами ожидается небольшой снег, сохранится облачная погода, ветер будет западный, умеренный. Максимальная температура воздуха составит 13−15 градусов мороза. На дорогах гололедица.
На территории всего Татарстана ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, ветер
Днем ожидается температура в районе 12−17, при прояснениях до 22 градусов мороза, на дорогах гололедица, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.