В Башкортостане похолодает до -35 градусов

По данным ведомства, предстоящей ночью в северной части региона она составит 20−25 градусов ниже нуля, при прояснении до -35 мороза. На отдельных участках трасс будет туман, ухудшится видимость.

Местами пройдет небольшой снег, в отдельных южных районах гололед.