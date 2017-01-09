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15:38 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкортостане похолодает до -35 градусов

В республике похолодает. МЧС предупреждает о понижении температуры воздуха.

По данным ведомства, предстоящей ночью в северной части региона она составит 20−25 градусов ниже нуля, при прояснении до -35 мороза. На отдельных участках трасс будет туман, ухудшится видимость.

Местами пройдет небольшой снег, в отдельных южных районах гололед.

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