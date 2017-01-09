Умер петербургский скульптор Альберт Чаркин

Чаркин — советский и российский скульптор, педагог, профессор, председатель правления Санкт-Петербургского отделения Союза художников РФ, член Президиума Российской академии художеств, народный художник РФ.

В 1966 году окончил институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Известен в городе по таким работам, как памятник Сергею Есенину в Таврическом саду, бюст Петра I на Московском вокзале, бюст Валерия Чкалова у павильона станции метро «Чкаловская», памятник бравому солдату Швейку.