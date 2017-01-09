Умер петербургский скульптор Альберт Чаркин
Ушел из жизни известный петербургский скульптор Альберт Чаркин. Как стало известно «Фонтанке», он ушел из жизни сегодня, ему было 80 лет.
Ушел из жизни известный петербургский скульптор Альберт Чаркин. Как стало известно «Фонтанке», он ушел из жизни сегодня, ему было 80 лет.
Чаркин — советский и российский скульптор, педагог, профессор, председатель правления
В 1966 году окончил институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Известен в городе по таким работам, как памятник Сергею Есенину в Таврическом саду, бюст Петра I на Московском вокзале, бюст Валерия Чкалова у павильона станции метро «Чкаловская», памятник бравому солдату Швейку.