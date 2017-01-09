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18:45 (мск), источник: РИА Новости

Мужчина, совершивший суицид в петербургском вузе, состоял на психучете

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 янв — РИА Новости. Совершивший самоубийство в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП) мужчина работал в вузе учебным мастером, он состоял на учете в психиатрическом учреждении, заявил РИА Новости президент ГУАП Анатолий Оводенко.

Источник: РИА Новости
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Ранее в СК сообщили, что в ГУАП совершил самоубийство мужчина 1952 года рождения. По данным источника в правоохранительных органах, погибший был преподавателем вуза, предполагаемый самоубийца не оставил предсмертной записки на месте происшествия. Тело мужчины обнаружила уборщица в одной из аудиторий.

«Этот человек больной, он лечится в заведении на Пряжке, у нас он работал учебным мастером, а не преподавателем», — сказал собеседник агентства.

По его словам, семьи 64-летний мужчина не имел, жил один в общежитии, сам был со странностями — так, по коридорам вуза все время ходил в белом халате. «Как он проник в университет и по какому поводу в эти праздничные дни, нам неизвестно», — добавил Оводенко. Он подтвердил, что предсмертной записки мужчина не оставил.

Психиатрическая больница святого Николая Чудотворца на набережной реки Пряжка является старейшей городской психиатрической больницей Петербурга.

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