Мужчина, совершивший суицид в петербургском вузе, состоял на психучете

Ранее в СК сообщили, что в ГУАП совершил самоубийство мужчина 1952 года рождения. По данным источника в правоохранительных органах, погибший был преподавателем вуза, предполагаемый самоубийца не оставил предсмертной записки на месте происшествия. Тело мужчины обнаружила уборщица в одной из аудиторий.

«Этот человек больной, он лечится в заведении на Пряжке, у нас он работал учебным мастером, а не преподавателем», — сказал собеседник агентства.

По его словам, семьи 64-летний мужчина не имел, жил один в общежитии, сам был со странностями — так, по коридорам вуза все время ходил в белом халате. «Как он проник в университет и по какому поводу в эти праздничные дни, нам неизвестно», — добавил Оводенко. Он подтвердил, что предсмертной записки мужчина не оставил.

Психиатрическая больница святого Николая Чудотворца на набережной реки Пряжка является старейшей городской психиатрической больницей Петербурга.