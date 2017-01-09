Просевшее дорожное покрытие восстановили на улице Малиновского в Ростове

«Сотрудники “Водоканала” восстановили дорожное покрытие, а также установили бордюры. В 14.30 9 января участок был заасфальтирован», — говорится в сообщении.

По информации городских властей, к проседанию грунта над канализационным коллектором, который проходит в этом месте, привели январские дожди и талые воды.

Сообщается, что коллектор работает в штатном режиме.