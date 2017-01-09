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17:21 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Просевшее дорожное покрытие восстановили на улице Малиновского в Ростове

Просевшее дорожное покрытие восстановили на улице Малиновского в Ростове 9 января, сообщается на сайте городской администрации.

«Сотрудники “Водоканала” восстановили дорожное покрытие, а также установили бордюры. В 14.30 9 января участок был заасфальтирован», — говорится в сообщении.

По информации городских властей, к проседанию грунта над канализационным коллектором, который проходит в этом месте, привели январские дожди и талые воды.

Сообщается, что коллектор работает в штатном режиме.

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