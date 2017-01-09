Новый год на Дону: ростовчане вызывали «скорую помощь» почти 12 тыс. раз
Затяжные новогодние выходные не только является временем для радости и веселья, но и традиционном это «горячий» период для полиции, пожарных и, конечно, медиков.
Затяжные новогодние выходные не только является временем для радости и веселья, но и традиционном это «горячий» период для полиции, пожарных и, конечно, медиков.
Как сообщили ИА REGNUM 9 января в администрации
Из числа всех позвонивших более 2,2 тыс. пациентов, в том числе 439 детей, госпитализировали.
В горздраве уточнили, что семь человек были травмированы пиротехникой, 42 пострадали в дорожных авариях, у 2,7 тыс. горожан было диагностировано ОРВИ. Кроме того, не обошлось без случаев, когда вызывали на дом бригады врачей при небольшой температуре или в состоянии слабого алкогольного опьянения. Но в целом число звонков по сравнению с 2016 годом сократилось. Как и годом ранее, в
Напомним, что в первые дни 2016 года от взрыва петард пострадали 14 человек, а количество вызовов «скорой помощи» тогда выросло на четверть по сравнению с 2015-м.