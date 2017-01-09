CES 2017: 10 главных анонсов первой техновыставки года

OLED-телевизоры от Sony На CES 2017 компания Sony показала флагманскую линейку телевизоров BRAVIA OLED серии A1. Устройства представлены в трех диагоналях: 55, 65 и 77 дюймов, все имеют разрешение 4K. Дисплеи производятся по технологии OLED. Каждый пиксель — отдельный органический диод, подсвечивающийся независимо от остальных. Телевизор передает натуральный черный цвет, а новый процессор X1 Extreme с помощью специальных алгоритма в режиме реального времени повышает качество и разрешение картинки.

Особого внимания заслуживает звук. В новых телевизорах Sony представила технологию Acoustic Surface: в самом корпусе нет отдельных колонок, звук воспроизводит сам OLED дисплей. Он выступает в роли огромной мембраны и в несколько раз усиливает звук за счет вибрации. Intel GO и BMW i8 Компания BMW представила концепт электромобиля на базе платформы Intel GO — BMW i8 Roadster. Эта технология позволяет интегрировать в автомобиль систему автоматического маневрирования. Электрокар с Intel GO сможет заблаговременно определять препятствия на дороге и избегать столкновения с ними. Автопроизводители получат доступ к гибкой настройке технологии. Система уже готова к работе в сотовых сетях 5-го поколения (5G).

BMW сообщила о планах выпустить на дорогу 40 самоуправляемых электромобилей ко второй половине 2017 года. Faraday Future Стартап Faraday Future впервые показал рабочий прототип автомобиля будущего с автопилотом — Faraday Future FF 91. Его считают главным конкурентом Tesla. Автомобиль работает на 4 электродвигателях мощностью 1050 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч за 2,39 с. Производитель обещает самую долгую автономную работу батарей (емкость 130 кВтч) среди конкурентов — 600 км. А заряжается электрокар всего за 45 минут.

Демонстрировал работу автоматической парковки FF 91 генеральный директор LeEco и инвестор компании Faraday Future Цзя Юэтин. Но автомобиль не тронулся с места из-за проблемы с получением сигнала в здании. Со второго раза все получилось. Toyota Concept-i Toyota на выставке CES 2017 показала свое виденье будущего автомобильных технологий в Concept-i — автомобиле с искусственным интеллектом Yui. На презентации не рассказывали о характеристиках будущего автомобиля. Это демонстрация того, как автомобиль перестанет быть просто средством для передвижения, машина обретет человеческий характер.

Бортовой компьютер будет изучать владельца. — его внешность, эмоции, самочувствие, манеру вождения. На основе этих данных построится модель поведения искусственного интеллекта с водителем и пассажирами. Авто научится говорить с людьми, приветствовать их, давать советы и подсказки. Кроме этого, машины с интеллектом Yui смогут «общаться» друг с другом. Nissan SAM Компания Nissan зашла с другой стороны к развитию автопилотных автомобилей. Она представила платформу Seamless Autonomous Mobility, которая позволит определить бортовому компьютеру, когда нужно передать управление в человеческие руки.

С помощью специальных сенсоров и датчиков автомобиль поймет, что на дороге авария, поломка светофора или другое препятствие. Тогда дальнейшее управление возьмет на себя специалист. Он задаст удаленно скорректирует маршрут, учитывая ситуацию. Информация о происшествии на дороге распространится другим автомобилям с технологией SAM, и они автоматически скорректируют свой маршрут. Nvidia AI Компания NVIDIA вместе с Audi показала технологию автономного управления, интегрированную в кроссовер Q7. Сначала платформа автопилота изучает поведение водителя на дороге — реакция на нештатные ситуации, совершаемые маневры и соблюдение скоростного режима. Позже компьютер сможет воспроизводить характер вождения человека. За обработку информации и принятие решений отвечает специальный графический процессор Nvidia.

Qualcomm 835 Компания Qualcomm на CES представила систему на чипе Snapdragon 835 — первая мобильная платформа, произведенная с использованием технологии FinFET 10-нм от Samsung. Чип на 35% меньше и на 25% энергоэффективнее по сравнению со Snapdragon 820/821. Важная особенность — Snapdragon 835 не будет только решением для смартфонов. Она создана и для дисплеев виртуальной и дополненной реальности, IP камер, планшетов, мобильных ПК и других потребительских девайсов.

Основными компонентами процессора Snapdragon 835 являются гигабитный LTE модем X16, графический процессор Adreno 540 и датчик изображений Qualcomm Spectra 180 для поддержки возможностей камер следующего поколения. Смартфоны получат поддержку быстрой зарядки Quick Charge 4.0. ASUS Zenfone AR В новом смартфоне от ASUS установили сразу три камеры и, впервые, целых 8 ГБ оперативной памяти! Специальные камеры и сенсоры в Zenfone AR используются для определения глубины сцены, измерения расстояния до точки, размеров объектов. Это позволяет наносить виртуальные объекты на «живое» изображение по технологии Tango. Кроме того, смартфон поддерживает технологию виртуальной реальности Daydream и совместим со шлемом Daydream View.

QLED-телевизоры Samsung Новая линейка телевизоров Q7, Q8 и Q9 демонстрирует работу усовершенствованной технологии QLED. Дисплей состоит из нескольких миллионов отдельных материалов, так называемых квантовых точек — metal Quantum Dot. Технология QLED во многом похожа на OLED. Но в последней используются органические светодиоды, тогда как панели Samsung состоят из квантовых точек на основе металла.

Они дешевле в производстве, энергоэффективнее и, как показало сравнение с OLED-телевизором, выдают более качественную картинку. Еще Samsung удалось радикально увеличить яркость своих телевизоров. В зависимости от модели, можно получить максимальный уровень яркости от 1500 до 2000 нит. Ноутбук за полмиллиона рублей Acer привезла на CES свой первый ноутбук с изогнутым 21-дюймовым дисплеем — Predator 21X. Компьютер работает на топовом процессоре Core i7 седьмого поколения и двух видеокартах GeForce GTX 1080, подключенных в SLI. В него можно установить до 64 ГБ оперативной памяти. Весит эта монструозная конструкция целых 8 киллограм!