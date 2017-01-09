Работа мечты: семья ищет няню для совместной поездки вокруг света

По словам семьи Тиллостонов, няне, которая отправится с ними в кругосветную поездку, оплатят визы, билеты, проживание, а также будут выплачивать по 1,2 — 1,5 тысячи долларов в месяц. Кроме того, американцы обещают, что у воспитательницы ежедневно будет несколько часов свободного времени, а также один или два выходных в неделю.

Тиллостоны планируют стартовать в июле из Нью-Йорка и отправиться в Скандинавию, а потом — в Исландию. Затем у них по плану Европа — Польша, Венгрия, Италия, Испания, Турция, Австрия и Франция.

В декабре семья отправится на две недели домой на Рождество (няне будет позволено уехать к себе, билеты за счет работодателя). В начале 2018-го американцы полетят «туда, где тепло» — на Гавайи, в Новую Зеландию или в Азию.

Главное требование американцев к потенциальной няне — педагогическое образование и обучение детей 3−6 лет. Помимо ухода за малышами, воспитательнице нужно будет ежедневно заниматься с маленькими Портером, Беккетом и Реном.