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18:36 (мск), источник: Вести.Ру

Работа мечты: семья ищет няню для совместной поездки вокруг света

Многие мечтают отправиться в кругосветное путешествие, однако не у всех есть на это время и средства. Семья Тиллотсонов из американского штата Юта предлагает вакансию мечты — отправиться с ними и их тремя детьми в годовую поездку в качестве няни. Помимо оплаты всех расходов, пара обещает платить зарплату, сообщает Metro.

По словам семьи Тиллостонов, няне, которая отправится с ними в кругосветную поездку, оплатят визы, билеты, проживание, а также будут выплачивать по 1,2 — 1,5 тысячи долларов в месяц. Кроме того, американцы обещают, что у воспитательницы ежедневно будет несколько часов свободного времени, а также один или два выходных в неделю.

Тиллостоны планируют стартовать в июле из Нью-Йорка и отправиться в Скандинавию, а потом — в Исландию. Затем у них по плану Европа — Польша, Венгрия, Италия, Испания, Турция, Австрия и Франция.

В декабре семья отправится на две недели домой на Рождество (няне будет позволено уехать к себе, билеты за счет работодателя). В начале 2018-го американцы полетят «туда, где тепло» — на Гавайи, в Новую Зеландию или в Азию.

Главное требование американцев к потенциальной няне — педагогическое образование и обучение детей 3−6 лет. Помимо ухода за малышами, воспитательнице нужно будет ежедневно заниматься с маленькими Портером, Беккетом и Реном.

Откуда у Тиллостонов деньги на такую поездку?

Несколько лет назад пара решила, что будет вести скитальческий образ жизни. Они основали компанию по дистрибуции продуктов питания, которая поставляет еду в 20 стран. Таким образом, американцы могут управлять своим бизнесом из любой точки мира.

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