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18:35 (мск), источник: Sputnik.md

В Кишиневе дети рискуют жизнью ради развлечений

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. В Сеть попали видео, на которых запечатлены детские «забавы», увлекшись которыми ребенок рискует поплатиться здоровьем.

Источник: Sputnik.md

На одной из записей, сделанной из автомобиля, видно, как подростки катаются на троллейбусе, зацепившись за его заднюю лестницу. На остановке проказники спрыгивают на землю и со смехом скрываются в неизвестном направлении.

Другое видео демонстрирует, как группа ребят катается с горки в парке «Долина Роз». Один из детей стоит на пути несущегося на него сверстника. Когда тот приближается, он подпрыгивает, пытаясь перепрыгнуть через летящего с горки и задевает ногой его голову. Потеряв управление, скатывающийся с ледяной горки мальчик не может вовремя затормозить и врезается в стоявший неподалеку широкий лист металла.

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