В Кишиневе дети рискуют жизнью ради развлечений

На одной из записей, сделанной из автомобиля, видно, как подростки катаются на троллейбусе, зацепившись за его заднюю лестницу. На остановке проказники спрыгивают на землю и со смехом скрываются в неизвестном направлении.

Другое видео демонстрирует, как группа ребят катается с горки в парке «Долина Роз». Один из детей стоит на пути несущегося на него сверстника. Когда тот приближается, он подпрыгивает, пытаясь перепрыгнуть через летящего с горки и задевает ногой его голову. Потеряв управление, скатывающийся с ледяной горки мальчик не может вовремя затормозить и врезается в стоявший неподалеку широкий лист металла.