В Кишиневе дети рискуют жизнью ради развлечений
КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. В Сеть попали видео, на которых запечатлены детские «забавы», увлекшись которыми ребенок рискует поплатиться здоровьем.
КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. В Сеть попали видео, на которых запечатлены детские «забавы», увлекшись которыми ребенок рискует поплатиться здоровьем.
На одной из записей, сделанной из автомобиля, видно, как подростки катаются на троллейбусе, зацепившись за его заднюю лестницу. На остановке проказники спрыгивают на землю и со смехом скрываются в неизвестном направлении.
Другое видео демонстрирует, как группа ребят катается с горки в парке «Долина Роз». Один из детей стоит на пути несущегося на него сверстника. Когда тот приближается, он подпрыгивает, пытаясь перепрыгнуть через летящего с горки и задевает ногой его голову. Потеряв управление, скатывающийся с ледяной горки мальчик не может вовремя затормозить и врезается в стоявший неподалеку широкий лист металла.