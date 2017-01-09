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19:20 (мск), источник: RNS

Российские специалисты проинспектируют аэропорты Шарм-эш-Шейха и Хургады 11 января

Авиаспециалисты из России 11 января проведут инспекцию аэропортов Шарм-эш-Шейха и Хургады, сообщили RNS в Минтрансе РФ.

Источник: Reuters

«Инспекция российских экспертов в аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха запланирована с 11 января», — отметили в Минтрансе.

Эксперты из РФ 27 декабря 2016 года прибыли в Каир для проверки терминала № 2. 30 декабря они вернулись из Каира и в настоящее время готовят отчет о выполненных египетской стороной требованиях авиационной безопасности, сообщили в Минтрансе.

В декабре 2016 года министр транспорта РФ Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о возможном возобновлении авиасообщения с Египтом в первом полугодии или даже в первом квартале 2017 года.
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Ранее он говорил о возможном открытии авиасообщения сначала через аэропорт Каира.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено после террористического акта 31 октября 2015 года, когда самолет российской авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение на севере Синайского полуострова, выполняя рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 224 человека, все они погибли.

Комментарии
2
А Б
Странно, что специалисты РФ, как "нормальные герои, всегда идут в обход". Не проще ли позаимствовать опыт работы специалистов авиационной безопасности Израиля, которые, пожалуй, чаще всех в мире сталкиваются с угрозой терактов, но ни один израильский самолёт ещё не был взорван террористами.
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Пилигрим
зачем?урюк из-за пригорочка жахнет из пзрк-и аллес,что там инспектировать,ментов ещё наших поставьте там...
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