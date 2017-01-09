Российские специалисты проинспектируют аэропорты Шарм-эш-Шейха и Хургады 11 января
Авиаспециалисты из России 11 января проведут инспекцию аэропортов
Авиаспециалисты из России 11 января проведут инспекцию аэропортов
«Инспекция российских экспертов в аэропорты Хургады и
Эксперты из РФ 27 декабря 2016 года прибыли в Каир для проверки терминала № 2. 30 декабря они вернулись из Каира и в настоящее время готовят отчет о выполненных египетской стороной требованиях авиационной безопасности, сообщили в Минтрансе.
В декабре 2016 года министр транспорта РФ Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о возможном возобновлении авиасообщения с Египтом в первом полугодии или даже в первом квартале 2017 года.
Ранее он говорил о возможном открытии авиасообщения сначала через аэропорт Каира.
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено после террористического акта 31 октября 2015 года, когда самолет российской авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение на севере Синайского полуострова, выполняя рейс из