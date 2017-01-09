Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если в квартире холодно?
Минус 60, или Правдивая история похудения
Польша отправила России ноту, связанную с заявлением Путина
Почерк ребенка: на что обратить внимание?
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Роженица в маске Чубакки прославилась в интернете
Женщина больше суток шла сквозь пургу, чтобы спасти семью
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
СМИ рассказали о "страшном оскорблении" для Обамы от Москвы
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
"Колоссальный удар": СМИ сообщили об опасности для Порошенко
Теракт в Стамбуле: в соцсетях подозревают Обаму
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
10«Мин нет»
10Общероссийская елка в Кремле
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
19:57 (мск), источник: Интерфакс

Минздрав доработает антитабачную госпрограмму с учетом полученной критики

Проект предусматривает запрет продажи табака родившимся после 2015 года и запрет на курение в присутствии тех, кто против этого возражает.

Источник: Reuters

Москва. 9 января. INTERFAX.RU — Проект концепции государственной политики противодействия курению будет доработан с учетом позиций, высказанных федеральными органами исполнительной власти, заявил «Интерфаксу» официальный представитель Минздрава России Олег Салагай.

Читайте также
Минздрав предлагает увеличить рабочий день курильщиков на время перекуров

«Данный документ является проектным: он будет доработан с учетом позиций, высказанных федеральными органами исполнительной власти», — сказал он.

Салагай подтвердил, что проект предусматривает запрет на продажу табачных изделий гражданам, родившимся после 2015 года, полный запрет на потребление табака в коммунальных квартирах, на остановках и во всех видах общественного транспорта, в личном транспортном средстве в присутствии детей, в подземных и надземных пешеходных переходах.

Также недопустимым станет курение в присутствии лиц, возражающих против употребления табака, вне зависимости от типа помещения.
Олег СалагайОфициальный представитель Минздрава России

Кроме того, концепция предполагает приравнять электронные сигареты к обычным в плане регулирования, увеличить площадь предупреждения о вреде курения на сигаретных пачках и усилить ответственность за несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией.

Меры работают

По словам Салагая, курение является ведущей причиной смерти (10% смертности взрослого населения или 5,4 млн смертей в год) и инвалидности в мире.

В РФ ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, погибают от 300 тысяч до 400 тыс. граждан.
Олег СалагайОфициальный представитель Минздрава России
Читайте также
Пар сгущают до табачного дыма

Салагай отметил, что за время антитабачной кампании распространенность курения среди взрослого населения в России снизилась примерно на четверть, а распространенность курения у детей 13−15 лет снизилась почти в три раза: с 25,4% в 2004 году до 9,3% в 2015 году.

По словам представителя Минздрава, проект концепции в настоящее время направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

Комментарии
5
sidor 747
Ваши размышления о культуре курящего человека Вы расскажите, столь Вами уважаемым, англичанам по поводу ими многоуважаемом Черчеле.......
ОтветитьСсылкаПожаловаться
sidor 747
По моему мнению, детей надо от курения ограждать и соблюдать права не курящих тоже нужно, но не за счёт нарушения прав курящих и прежде чем запрещать чего либо, нужно продумать о соблюдении прав всех граждан, а не разделять их на граждан 1-го и 2- го сорта!!! Создаётся впечатление, что кто то в Мин. Здраве пытается бросить курить, но не получается в одиночку...............
ОтветитьСсылкаПожаловаться
А Б
Табак по сути своей является ничем иным, как официально легализованным наркотиком. Но поскольку вред для общества от него всё же меньше, чем от реальных наркотиков, курение полностью не запрещают. Многочисленные медицинские и социальные исследования уже давно доказали, что употребление спиртного и курение являются признаками низкой культуры людей, представляющих в основной своей массе люмпенизированные и маргинальные круги общества. Нормальный здравомыслящий человек никогда не станет добровольно себя отравлять. А поскольку в жизни (на работе, в быту) некурящие вынуждены часто находится вместе с курильщиками, к последним нужно применять меры, которые способствовали бы снижению их тяги к пагубной привычке. Одной из таких мер может являться радикально повышение цен на табачные изделия в разы.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мосгордума решила приравнять электронные испарители к сигаретам
Россия намерена сократить поставки нефти в Белоруссию
Кремль заявил о «серьезной усталости» от обвинений в кибератаках
Новый год — новые цены: ЖКХ, бензин, транспорт
Должники смогут выезжать за границу сразу после уплаты долгов
Эсминец ВМС США открыл огонь в сторону иранских катеров
Трамп ответил на критику Мэрил Стрип и Джимми Фэллона
Специалисты из России проверят аэропорты Шарм-эш-Шейха и Хургады
Спорт
Урожай Роналду: португалец в ожидании очередного приза Сегодня в швейцарском Цюрихе состоится церемония вручения наград ФИФА
Авто
Stinger — новая модель марки Kia В Детройте представлен четырёхдверный фастбек, который станет самой мощной серийной моделью корейской марки
Hi-Tech
CES 2017: 10 главных анонсов первой техновыставки года Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10-ти самых интересных новинках, представленных на международной выставке потребительской электроники CES 2017
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Роженица в маске Чубакки прославилась в интернете «Только потому, что я скоро стану мамой, не значит, что я должна взрослеть!» Молодая американка стала звездой интернета, надев на собственные роды маску Чубакки.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь