Минздрав доработает антитабачную госпрограмму с учетом полученной критики

Источник: Reuters

Москва. 9 января. INTERFAX.RU — Проект концепции государственной политики противодействия курению будет доработан с учетом позиций, высказанных федеральными органами исполнительной власти, заявил «Интерфаксу» официальный представитель Минздрава России Олег Салагай.

Читайте также Минздрав предлагает увеличить рабочий день курильщиков на время перекуров

«Данный документ является проектным: он будет доработан с учетом позиций, высказанных федеральными органами исполнительной власти», — сказал он. Салагай подтвердил, что проект предусматривает запрет на продажу табачных изделий гражданам, родившимся после 2015 года, полный запрет на потребление табака в коммунальных квартирах, на остановках и во всех видах общественного транспорта, в личном транспортном средстве в присутствии детей, в подземных и надземных пешеходных переходах.

Также недопустимым станет курение в присутствии лиц, возражающих против употребления табака, вне зависимости от типа помещения. Олег Салагай Официальный представитель Минздрава России

Кроме того, концепция предполагает приравнять электронные сигареты к обычным в плане регулирования, увеличить площадь предупреждения о вреде курения на сигаретных пачках и усилить ответственность за несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией. Меры работают По словам Салагая, курение является ведущей причиной смерти (10% смертности взрослого населения или 5,4 млн смертей в год) и инвалидности в мире.

В РФ ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, погибают от 300 тысяч до 400 тыс. граждан. Олег Салагай Официальный представитель Минздрава России

Читайте также Пар сгущают до табачного дыма