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20:21 (мск), источник: Publika.md

Опубликован снимок нарушающей законы физики черной дыры

Космический телескоп «Хаббл» (Hubble) сделал фотографии черной дыры в созвездии Девы, которая нарушает представления ученых о подобных космических объектах. Об это сообщается на сайте орбитальной обсерватории, передаёт Лента.ру.

Источник: Publika.md

Черная дыра в спиральной галактике RX J1140.1+0307 имеет относительно малый вес и является одной из самых легких сверхмассивных черных дыр. Из-за этой особенности ученые пристально следят за ее активностью при помощи оптических, рентгеновских и радиотелескопов.

Астрономов поразило то, что яркость черной дыры в RX J1140.1+0307 гораздо выше показателей, которые предсказывает теория, так как обычно они обладают меньшей яркостью. Это открытие показывает, что нынешние представления об устройстве и роли черных дыр во Вселенной неверны.

Ученые планируют продолжить наблюдения за RX J1140.1+0307 и подобными черными дырами с таким же характеристиками, чтобы понять, как им удается быть столь яркими.

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