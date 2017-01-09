Опубликован снимок нарушающей законы физики черной дыры

Черная дыра в спиральной галактике RX J1140.1+0307 имеет относительно малый вес и является одной из самых легких сверхмассивных черных дыр. Из-за этой особенности ученые пристально следят за ее активностью при помощи оптических, рентгеновских и радиотелескопов.

Астрономов поразило то, что яркость черной дыры в RX J1140.1+0307 гораздо выше показателей, которые предсказывает теория, так как обычно они обладают меньшей яркостью. Это открытие показывает, что нынешние представления об устройстве и роли черных дыр во Вселенной неверны.

Ученые планируют продолжить наблюдения за RX J1140.1+0307 и подобными черными дырами с таким же характеристиками, чтобы понять, как им удается быть столь яркими.