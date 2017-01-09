Должники смогут выезжать за границу сразу после уплаты долгов

Должникам могут разрешить выезжать за пределы страны сразу после погашения задолженности. С инициативой внесения соответствующих поправок в законодательство выступил глава комитета Совфеда по регламенту Вадим Тюльпанов.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сенатора, он внес соответствующие поправки к законопроекту кабмина «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве».

Документ уже был рассмотрен Госдумой в первом чтении 16 декабря 2016 года.