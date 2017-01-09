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20:24 (мск), источник: Lenta.Ru

В Калифорнии упала последняя тысячелетняя секвойя с тоннелем в стволе

Гигантская секвойя с тоннелем в стволе, росшая в американском штате Калифорния, упала во время сильной бури и наводнения. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает NPR.

Погибшая секвойя считалась одной из главных достопримечательностей парка больших деревьев Калаверас и была известна под названием «Хижина первопроходца». По оценке специалистов, возраст знаменитого дерева составлял не менее тысячи лет.

У основания диаметр его ствола достигал 10 метров.

В 1880 году в стволе секвойи проделали тоннель, через который могли проезжать конные повозки, а затем и автомобили. В последние годы входить в тоннель разрешалось только пешим туристам.

Фотографии, опубликованные в Facebook, свидетельствуют о том, что тысячелетнее дерево расщепилось у основания и упало.

«Хижина первопроходца» была последней калифорнийской секвойей с тоннелем в стволе. Другое известное дерево с тоннелем, находившееся в национальном парке Йосемити, погибло во время бури в 1969 году.

В марте 2016 года сообщалось, что неизвестный бородатый мужчина в течение двух дней отказывался спускаться с 24-метровой секвойи в центре Сиэтла, штат Вашингтон.

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