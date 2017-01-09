В Калифорнии упала последняя тысячелетняя секвойя с тоннелем в стволе

Погибшая секвойя считалась одной из главных достопримечательностей парка больших деревьев Калаверас и была известна под названием «Хижина первопроходца». По оценке специалистов, возраст знаменитого дерева составлял не менее тысячи лет.

В 1880 году в стволе секвойи проделали тоннель, через который могли проезжать конные повозки, а затем и автомобили. В последние годы входить в тоннель разрешалось только пешим туристам.

Фотографии, опубликованные в Facebook, свидетельствуют о том, что тысячелетнее дерево расщепилось у основания и упало.