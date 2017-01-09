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22:12 (мск), источник: РИА Новости

В Афинах скончался российский консул

АФИНЫ, 9 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. В Афинах скончался 55-летний российский консул, сообщило издание «Прото тема». В посольстве России подтвердили факт кончины консула.

Как сообщила «Прото тема», консул был найден мертвым в своей квартире в центре Афин. Дипломат не пришел утром на работу и не отвечал на звонки, пишет издание. Приехавшие к нему домой коллеги вместе с полицией вскрыли дверь, которая была закрыта на ключ изнутри, говорится в сообщении.

Сейчас ведется расследование причин смерти.

Телеканал CNN Greece сообщил, что речь идет о российском консуле Андрее Маланине.

Комментарии
3
vesta
еще один ?
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хороший
у тебя в голове! точно
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Сергей Саморуков
Мутно ...
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