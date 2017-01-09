В Афинах скончался российский консул
АФИНЫ, 9 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. В Афинах скончался 55-летний российский консул, сообщило издание «Прото тема». В посольстве России подтвердили факт кончины консула.
АФИНЫ, 9 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. В Афинах скончался 55-летний российский консул, сообщило издание «Прото тема». В посольстве России подтвердили факт кончины консула.
Как сообщила «Прото тема», консул был найден мертвым в своей квартире в центре Афин. Дипломат не пришел утром на работу и не отвечал на звонки, пишет издание. Приехавшие к нему домой коллеги вместе с полицией вскрыли дверь, которая была закрыта на ключ изнутри, говорится в сообщении.
Сейчас ведется расследование причин смерти.
Телеканал CNN Greece сообщил, что речь идет о российском консуле Андрее Маланине.