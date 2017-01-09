Погода на завтра: На большей части территории Украины снег, температура до -16

В западных областях днем будет без осадков, температура будет колебаться от -6 до -16. В северной части страны также снежно, до от 2 до 9 градусов мороза.

На востоке Украины завтра до -7, снежно. В южном регионе до -6, в Крыму воздух прогреется до +3, также возможен снег.

В Киеве будет снежно, от -4 до -6.