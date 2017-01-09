Вирус превращает компьютеры Apple в «кирпичи»

Владельцы компьютеров на базе операционной системы Mac OS компании Apple атакованы новым вредоносным ПО, сообщила компания Malwarebytes.

Вирус распространяется через ссылки на сайт с вредоносным ПО. Как только пользователь переходит на сайт, ссылки на который зачастую распространяются через спам по электронной почте, на компьютер устанавливается троянская программа. После установки вредоносное ПО может запустить одну из двух последовательностей действий, в зависимости от версии операционной системы пользователя, говорятся специалистов по безопасности из Malwarebytes.

В первом случае вирус заполняет штатный почтовый клиент операционной системы Apple письмами со словами «Warning! Virus Detected!» («Внимание! Обнаружен вирус!») в теме письма. Несмотря на отсутствие дальнейших действий, направленных на взаимодействие с пользователем, одномоментный поток новых писем вызывает зависание компьютера, неспособного справиться с такой нагрузкой.

Во втором случае вирус начинает открывать программу iTunes множество раз, что также приводит к краху системы.