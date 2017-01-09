Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если в квартире холодно?
Как избавиться от апатии и войти в рабочий ритм
"Призываем не допустить этой авантюры": МИД РФ обратился к Киеву
Полина Гагарина подогрела слухи о своей беременности
Сергей Лазарев впервые поделился фотографией сына
6 стран, упростивших визовый режим с РФТеперь россиянам для путешествия в Боливию не нужно оформлять визу, а в Черногории без визы можно находиться до 90 дней
Полина Гагарина подогрела слухи о своей беременности
Почерк ребенка: на что обратить внимание?
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Трамп высмеял освещение каналами США ответа РФ на санкции – СМИ
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
"Колоссальный удар": СМИ сообщили об опасности для Порошенко
Теракт в Стамбуле: в соцсетях подозревают Обаму
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
25События года в фотографиях
10«Мин нет»
10Общероссийская елка в Кремле
22:52 (мск), источник: Nur.kz

Вирус превращает компьютеры Apple в «кирпичи»

Пользователи компьютеров Apple подвергаются атакам нового вируса, который вызывает зависание и обрушение системы через электронную почту или сервис iTunes. Хакеры заставляют пользователей звонить по фальшивым номерам техподдержки, вымогая у них деньги.

Источник: Nur.kz

Владельцы компьютеров на базе операционной системы Mac OS компании Apple атакованы новым вредоносным ПО, сообщила компания Malwarebytes.

Вирус распространяется через ссылки на сайт с вредоносным ПО. Как только пользователь переходит на сайт, ссылки на который зачастую распространяются через спам по электронной почте, на компьютер устанавливается троянская программа. После установки вредоносное ПО может запустить одну из двух последовательностей действий, в зависимости от версии операционной системы пользователя, говорятся специалистов по безопасности из Malwarebytes.

В первом случае вирус заполняет штатный почтовый клиент операционной системы Apple письмами со словами «Warning! Virus Detected!» («Внимание! Обнаружен вирус!») в теме письма. Несмотря на отсутствие дальнейших действий, направленных на взаимодействие с пользователем, одномоментный поток новых писем вызывает зависание компьютера, неспособного справиться с такой нагрузкой.

Во втором случае вирус начинает открывать программу iTunes множество раз, что также приводит к краху системы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Полуголая Волочкова похвасталась отдыхом на Мальдивах (фото)
Минфин США ввел санкции в отношении пяти россиян
Новый год — новые цены: ЖКХ, бензин, транспорт
Минюст предложил лишать должников единственного жилья
ФИФА назвала лучшего футболиста мира 2016 года
Минздрав доработает антитабачную госпрограмму с учетом критики
В Афинах скончался российский консул
Марин Ле Пен отгородилась от «российских хакеров»
Спорт
Криштиану Роналду признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА В 2016 году 31-летний португалец вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а в составе сборной стал победителем чемпионата Европы
Авто
Stinger — новая модель марки Kia В Детройте представлен четырёхдверный фастбек, который станет самой мощной серийной моделью корейской марки
Hi-Tech
CES 2017: 10 главных анонсов первой техновыставки года Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10-ти самых интересных новинках, представленных на международной выставке потребительской электроники CES 2017
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Роженица в маске Чубакки прославилась в интернете «Только потому, что я скоро стану мамой, не значит, что я должна взрослеть!» Молодая американка стала звездой интернета, надев на собственные роды маску Чубакки.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь