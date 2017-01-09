В Красногорске полностью восстановили теплоснабжение после аварии

Как рассказали в министерстве, работы по подключению завершены, но в отдельные квартиры тепло может поступать с интервалами. Это происходит из-за «завоздушивания» систем. Сейчас управляющие организации и местная администрация занимаются его устранением. Кроме того, управляющие компании обязаны будут сделать перерасчет за непотребленную тепловую энергию с учетом сложившихся обстоятельств.

В понедельник ГУ МЧС РФ по Московской области сообщило, что нормативное теплоснабжение в жилых домах в Красногорске, нарушенное после аварии на котельной в воскресенье, планируется вернуть к полуночи. Ранее, около 12:30 министерство ЖКХ сообщило, что без тепла в подмосковном Красногорске остаются 15 жилых домов и восстановить отопление планируют в течение двух часов. Сообщалось также, что система теплоснабжения и горячего водоснабжения в Красногорске, где из-за аварии на котельной остыли батареи в 84 многоквартирных домах, восстановлена.

В воскресенье глава Красногорского района Михаил Сапунов написал в своем инстаграме о введении режима ЧС из-за аварии на котельной Красногорского завода им. Зверева. Позже в правительстве Московской области со ссылкой на информацию регионального министерства ЖКХ опровергли введение режима ЧС в муниципалитете.