Ученые выяснили, откуда взялась «кислота зомби» у западных берегов США

«Больше всего беспокоит нас то, что рост в численности планктона, который производит домоевую кислоту, может иметь очень далеко идущие последствия. К примеру, ракушки-черенки фильтруют воду и быстро накапливают это соединение в своих тканях, откуда оно вымывается крайне медленно. Чем выше уровень токсинов, тем дольше моллюски будут оставаться опасными для человека — в крайних случаях придется ждать год, прежде чем их вылов может быть возобновлен», — рассказывает Моргейн Маккиббен (Morgaine McKibben) из университета штата Орегон в Корваллисе (США).

Цветение воды вызывают бурые или сине-зеленые водоросли, обитающие как в пресных озерах и водохранилищах, так и в морской воде. При взрывном росте количества цианобактерий и бурых водорослей в воде возникают обширные пятна, которые могут представлять угрозу для здоровья людей и животных из-за токсинов, которые водоросли выделяют в воду, расчищая себе «жизненное пространство».

Весной и зимой 2015 года США поразила своеобразная «зомби-эпидемия» — вспышка роста водорослей вида Pseudo-nitzschia australis, чьи клетки во время цветения вырабатывают большие количества нейротоксина DA, так называемой кислоты зомби. Молекулы этого вещества легко накапливаются в тканях тела рыб и моллюсков, и их поедание млекопитающими, птицами или людьми вызывает галлюцинации, спазмы и смерть.

Маккиббен и ее коллеги выяснили, что главной причиной этой вспышки цветения водорослей был климатический феномен Эль-Ниньо. Явление Эль-Ниньо («мальчик» в переводе с испанского) характеризуется аномальным повышением температуры поверхности воды в центральной и восточной части тропической зоны Тихого океана.