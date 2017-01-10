Ученые выяснили, откуда взялась «кислота зомби» у западных берегов США

«Больше всего беспокоит нас то, что рост в численности планктона, который производит домоевую кислоту, может иметь очень далеко идущие последствия. К примеру, ракушки-черенки фильтруют воду и быстро накапливают это соединение в своих тканях, откуда оно вымывается крайне медленно. Чем выше уровень токсинов, тем дольше моллюски будут оставаться опасными для человека — в крайних случаях придется ждать год, прежде чем их вылов может быть возобновлен», — рассказывает Моргейн Маккиббен (Morgaine McKibben) из университета штата Орегон в Корваллисе (США).
Цветение воды вызывают бурые или сине-зеленые водоросли, обитающие как в пресных озерах и водохранилищах, так и в морской воде. При взрывном росте количества цианобактерий и бурых водорослей в воде возникают обширные пятна, которые могут представлять угрозу для здоровья людей и животных из-за токсинов, которые водоросли выделяют в воду, расчищая себе «жизненное пространство».
Весной и зимой 2015 года США поразила своеобразная «зомби-эпидемия» — вспышка роста водорослей вида Pseudo-nitzschia australis, чьи клетки во время цветения вырабатывают большие количества нейротоксина DA, так называемой кислоты зомби. Молекулы этого вещества легко накапливаются в тканях тела рыб и моллюсков, и их поедание млекопитающими, птицами или людьми вызывает галлюцинации, спазмы и смерть.
Маккиббен и ее коллеги выяснили, что главной причиной этой вспышки цветения водорослей был климатический феномен Эль-Ниньо. Явление Эль-Ниньо («мальчик» в переводе с испанского) характеризуется аномальным повышением температуры поверхности воды в центральной и восточной части тропической зоны Тихого океана.
Этот процесс является обратным по отношению к Ла-Нинья («девочка»), которое связано, напротив, с похолоданием в той же зоне океана. Эти состояния сменяют друг друга с периодичностью около года. И Эль-Ниньо, и Ла-Нинья влияют на круговорот океанических течений и ветров в атмосфере, что провоцирует засухи в одних регионах, и сильные дожди — в других.
Проанализировав активность Эль-Ниньо за последние 20 лет, и сравнив ее с частотой цветения водорослей у берегов Америки, экологи пришли к выводу, что повышение его активности ведет к цветению Pseudo-nitzschia australis и выбросам больших количеств домоевой кислоты в воды Тихого океана.
Это происходит по той причине, что потепление вод в тропиках ослабляет Калифорнийское течение, транспортирующее теплые воды на юг, в результате чего теплая вода начинает двигаться на север и к берегам Запада США и Мексики. Вместе с теплой водой на север попадает и фитопланктон, начинающий бурно размножаться и насыщать воду и фауну «кислотой зомби».
Так как это происходит не сразу, то по активности Эль-Ниньо и еще одного климатического феномена, Тихоокеанской декадной осцилляции, можно предсказать, как сильно будут цвести Pseudo-nitzschia australis в ближайшее время. Эти предсказания, как надеются ученые, помогут защитить жителей побережья США от отравления домоевой кислотой и рыбопромышленную отрасль — от дополнительных убытков.