Названо предназначение «инопланетных» сигналов

Параметры всплесков, по мнению авторов, подходят для разгона в космическом пространстве кораблей на световых парусах. Это, как полагают ученые, является дополнительным свидетельством в пользу того, что необычные сигналы порождены инопланетными цивилизациями.

Ученые также оценили сроки, в течение которых подобного рода импульсы, но исходящие из Млечного Пути, будут зарегистрированы жителями Земли. Это может произойти через примерно 300 лет. Сам сигнал придет с расстояния 10−20 килопарсек, а его спектральная плотность потока излучения составит десять-сто миллиардов янских.

Источником быстрых радиовсплесков (коротких вспышек, приводящих к выбросу в космос огромных энергий) до сих пор являются отличные от Млечного Пути галактики. К настоящему времени зарегистрировано 17 подобных сигналов, происхождение которых до сих пор не ясно.