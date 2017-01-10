Общественники Хабаровска готовы выйти на улицы с пикетом против нарушений в работе такси

Хабаровск, 10 января, AmurMedia.

Представители общественных организаций, не найдя понимания с главным контрольным управлением правительства Хабаровского края, намерены организовать пикет на центральной площади города. Общественники планируют потребовать от главы региона отставки чиновников, по их мнению, не выполняющих служебные обязанности. Проведение пикета намечено на 17 января, сообщил корр. ИА AmurMedia председатель «Общественной организации гражданской правозащиты» Денис Изотов.

По словам общественника, ранее в городе проводились рейды по выявлению нарушений в работе фирм, осуществляющих таксоперевозки. Так, было отмечено несколько фирм лицензиатов, которые оказывают услугу по оформлению разрешений для таксистов с рядом нарушений. При этом, несмотря на очевидные доказательства, некоторые чиновники правительственной структуры оказались не готовы принимать меры к нарушителям.

— Мы проводили независимое расследование, которое показало, что некоторые компании работают с нарушениями. Например, компания «ХабаровскТоргСнаб», которая брала с таксистов деньги, не предоставляя услуги медицинского и технического осмотра. При этом представители ГКУ долго отказывались обращать внимание на эту организацию, пока я не обратился в прокуратуру Хабаровского края, вынудив контрольное управление провести проверку в этой компании. ГКУ проверку провели и заявили о том, что нарушения они выявили. Вот только компания «ХабаровскТоргСнаб» продолжает работать дальше, — сообщил Денис Изотов.

Таксисты Хабаровска оказались в «лицензионном рабстве».

Помимо этого, Денис Изотов рассказал, с какой именно целью общественники планируют организовать пикетг.

— Мы намерены обратить внимание губернатора на плохую организацию работы некоторых управлений краевого правительства. И мы будем требовать отставки чиновников ГКУ, которые почему-то не заинтересованны в выполнении своих обязанностей и наведения порядка в сфере таксомоторных перевозок, — добавил Денис Изотов.

Однако, представитель другого общественного движения — ОНФ, придерживается иной точки зрения. Сопредседатель ОНФ Сергей Мазунин считает, что уличный пикет не поможет прояснить ситуацию, и что необходимо искать иные пути решения подобных проблем.