Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если в квартире холодно?
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Трамп сделал заявление после подписания Обамой нового указа
Женщина больше суток шла сквозь пургу, чтобы спасти семью
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
6 стран, упростивших визовый режим с РФТеперь россиянам для путешествия в Боливию не нужно оформлять визу, а в Черногории без визы можно находиться до 90 дней
Мария Шукшина впервые за долгое время показала младших сыновей
Папы наше всё: типы отцов
Подростка убило током при катании с горки
Сына президента нашли мертвым в его квартире
"Продолжать так невозможно": Стас Пьеха о разводе с женой
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
"Колоссальный удар": СМИ сообщили об опасности для Порошенко
Теракт в Стамбуле: в соцсетях подозревают Обаму
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
15Второй зимний Московский Велопарад
10Общероссийская елка в Кремле
1135-летие герцогини Кембриджской
9Стрельба в стамбульском клубе
03:33 (мск), источник: AmurMedia.ru

Общественники Хабаровска готовы выйти на улицы с пикетом против нарушений в работе такси

Возмущенные активисты намерены требовать от губернатора отставки чиновников правительственной структуры.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 10 января, AmurMedia.

Представители общественных организаций, не найдя понимания с главным контрольным управлением правительства Хабаровского края, намерены организовать пикет на центральной площади города. Общественники планируют потребовать от главы региона отставки чиновников, по их мнению, не выполняющих служебные обязанности. Проведение пикета намечено на 17 января, сообщил корр. ИА AmurMedia председатель «Общественной организации гражданской правозащиты» Денис Изотов.

По словам общественника, ранее в городе проводились рейды по выявлению нарушений в работе фирм, осуществляющих таксоперевозки. Так, было отмечено несколько фирм лицензиатов, которые оказывают услугу по оформлению разрешений для таксистов с рядом нарушений. При этом, несмотря на очевидные доказательства, некоторые чиновники правительственной структуры оказались не готовы принимать меры к нарушителям.

— Мы проводили независимое расследование, которое показало, что некоторые компании работают с нарушениями. Например, компания «ХабаровскТоргСнаб», которая брала с таксистов деньги, не предоставляя услуги медицинского и технического осмотра. При этом представители ГКУ долго отказывались обращать внимание на эту организацию, пока я не обратился в прокуратуру Хабаровского края, вынудив контрольное управление провести проверку в этой компании. ГКУ проверку провели и заявили о том, что нарушения они выявили. Вот только компания «ХабаровскТоргСнаб» продолжает работать дальше, — сообщил Денис Изотов.

Таксисты Хабаровска оказались в «лицензионном рабстве».

Помимо этого, Денис Изотов рассказал, с какой именно целью общественники планируют организовать пикетг.

— Мы намерены обратить внимание губернатора на плохую организацию работы некоторых управлений краевого правительства. И мы будем требовать отставки чиновников ГКУ, которые почему-то не заинтересованны в выполнении своих обязанностей и наведения порядка в сфере таксомоторных перевозок, — добавил Денис Изотов.

Однако, представитель другого общественного движения — ОНФ, придерживается иной точки зрения. Сопредседатель ОНФ Сергей Мазунин считает, что уличный пикет не поможет прояснить ситуацию, и что необходимо искать иные пути решения подобных проблем.

— В этом вопросе важны факты. И не хотелось бы, чтоб здесь преобладали эмоции. Прежде всего, нужно понять причину разногласий, и возможно, найти того, кому бы это было выгодно. Если есть факт бездеятельности, нарушений, какого-то личного интереса, то необходимо не на улицу выходить, а объединятся нам, общественникам, и решать проблему на более высоком уровне, — сообщил Сергей Мазунин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Выплату по 5 тысяч рублей пенсионерам Хабаровского края начнут доставлять с 13 января
Минфин США ввел санкции в отношении пяти россиян
ЦРУ: Трамп ставит национальную безопасность страны под угрозу
ФССП: законопроект Минюста не лишит должников права на жилье
ФИФА назвала лучшего футболиста мира 2016 года
Верховный суд запретил депутатам отправлять в отставку Мадуро
Глава Республики Сербской взял курс на выход из состава Боснии
Мэрил Стрип обидела бойцов смешанных единоборств
Спорт
Криштиану Роналду признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА В 2016 году 31-летний португалец вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а в составе сборной стал победителем чемпионата Европы
Авто
Stinger — новая модель марки Kia В Детройте представлен четырёхдверный фастбек, который станет самой мощной серийной моделью корейской марки
Hi-Tech
CES 2017: 10 главных анонсов первой техновыставки года Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 самых интересных новинках, представленных на международной выставке потребительской электроники CES 2017
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Ледяные «дома-бублики» построят на Марсе
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Роженица в маске Чубакки прославилась в интернете «Только потому, что я скоро стану мамой, не значит, что я должна взрослеть!» Молодая американка стала звездой интернета, надев на собственные роды маску Чубакки.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь