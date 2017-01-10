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03:23 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Похолодание до -30°С ожидается в Приморье во вторник, 10 января

Ослабеют морозы только к концу рабочей недели.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 10 января, PrimaMedia.

Похолодание пришло сегодня, 10 января, в Приморье. Этой ночью температурный фон понизился до −18…−23°C, в горных районах до -33°C. 11—12 января в Приморье сохранится морозная погода, преимущественно без осадков. Ослабеют морозы только к концу рабочей недели, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.

Во Владивостоке сегодня небольшая облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный сильный, утром умеренный. Температура воздуха −10…−12°С. В последующие два дня будет морозно и без осадков. Сохранится свежий северный ветер. В ночные часы похолодает до −16…−19°С, фон дневных температур составит −10…−13°С.

11—12 января в Приморье сохранится морозная погода, преимущественно без осадков. Фон ночных температур составит в целом по краю составит −20…−25°С, в горных районах −30…−35°С, на побережье −13…−18°С. Днем на большей части края будет −15…−22°С, на юго-востоке и побережье −7…−13°С.

В конце рабочей недели температурный фон немного повысится и морозы ослабеют.

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