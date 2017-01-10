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03:24 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В США собирают деньги официантке, получившей расистскую записку

Клиенты ресторана в Вирджинии решили поддержать чернокожую официантку, которая в выходные получила расистскую записку вместо чаевых.

Официантка Келли Картер рассказала, что пара посетителей написали на чеке: «Отличный сервис, не даем чаевых чернокожим».

Владелец заведения Томми Телез заявил Би-би-си, что реакция на рассказ об инциденте была феноменальной.

Люди заходили в ресторан, чтобы дать Картер денег или просто поддержать, через интернет для нее также уже собрали 300 долларов.

В американских ресторанах принято оставлять чаевые, так как зачастую для официантов именно они составляют основной источник заработка, в то время как оклад может быть меньше минимального размера оплаты труда.

Сообщается, что посетители, оставившие записку, были моложе 30 лет, их счет составил около 20 долларов.

Картер рассказала местным СМИ, что один из посетителей даже похвалил завтрак, который она им принесла.

Она также сказала, что инцидент лишь сделал ее сильнее, и она с радостью готова еще раз обслужить эту пару.

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